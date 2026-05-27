El PP denuncia el “abandono absoluto” de la urbanización La Joya de Pulianas por falta de mantenimiento

La concejal del Partido Popular en Pulianas, Valentina González, ha denunciado públicamente “el estado de abandono absoluto” que, según afirma, sufre la urbanización La Joya debido a la “falta de mantenimiento y la dejadez” del equipo de gobierno encabezado por el alcalde socialista José Antonio Carranza.

La edil popular ha asegurado que la situación afecta “a diario a cientos de vecinos” y ha criticado que el regidor municipal “insista en vender una realidad paralela” sobre el estado del municipio.

“Basta recorrer las calles de La Joya para comprobar el deterioro de la urbanización”, ha señalado González, quien enumera problemas como aceras rotas, baldosas levantadas, malas hierbas y mobiliario urbano deteriorado.

La Joya de Pulianas, en el centro de las críticas por el mantenimiento

La concejal del PP ha advertido además del mal estado de algunas zonas infantiles de la urbanización, especialmente el parque pequeño, donde denuncia un “nulo mantenimiento”.

¿Qué denuncian los vecinos de La Joya de Pulianas? Según explica González, los residentes trasladan quejas relacionadas con la seguridad y la limpieza de la zona, así como por la falta de actuaciones municipales para reparar desperfectos visibles desde hace tiempo.

Entre los elementos más deteriorados, la edil ha destacado el estado de numerosos contenedores de basura, “completamente destrozados”, así como varias farolas con tornillos y piezas metálicas sobresaliendo de sus bases, una situación que considera “un evidente riesgo para los vecinos”.

La Joya, Pulianas | PP Pulianas

La representante popular también ha criticado que “ni una sola fuente de agua potable funciona actualmente en toda la urbanización”, algo que, a su juicio, “refleja la incapacidad del equipo de gobierno para mantener los espacios públicos en condiciones dignas”.

El PP reclama actuaciones urgentes en La Joya de Pulianas

Valentina González ha reclamado al Ayuntamiento actuaciones inmediatas para mejorar el estado de la urbanización y responder a las demandas vecinales.

“Los vecinos exigen seguridad, limpieza, mantenimiento y un ayuntamiento que deje de vivir de espaldas a la realidad”, ha afirmado la concejal popular.

¿Qué pide el PP al alcalde de Pulianas? La formación reclama que el alcalde José Antonio Carranza impulse “actuaciones urgentes” para recuperar una urbanización que consideran “completamente abandonada”.

La edil ha concluido asegurando que “ya no valen más excusas” y que el alcalde “no puede seguir ignorando las reclamaciones de los vecinos de La Joya, que merecen servicios públicos y soluciones ya”.