Más del 90% de los Bomberos de Granada rechaza hacer horas extra en pleno Corpus

LEER MÁS Metro de Granada desconvoca la huelga del sábado tras un preacuerdo entre Avanza y los trabajadores

Más del 90% de la plantilla ha decidido no realizar horas extraordinarias ni retenes voluntarios durante las fiestas como medida de presión ante la falta de avances en la negociación laboral y la escasez de efectivos.

Las secciones sindicales de SIB, UGT, CSIF y CCOO han asegurado en un comunicado que llevan meses intentando negociar un convenio colectivo y una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita “estructurar y dignificar” el servicio, aunque denuncian que la respuesta municipal está siendo de “inmovilismo” y “falta de soluciones reales”.

Los representantes de los trabajadores sostienen que el servicio de Bomberos de Granada, que atiende tanto a la capital como a otros 51 municipios de la provincia, funciona actualmente gracias a “un abuso continuado de las horas extra”.

Bomberos de Granada denuncian falta de personal y horas extra sin cobrar

La plantilla denuncia que el Ayuntamiento se ha acostumbrado a mantener operativo el servicio “a base de la buena voluntad” de los trabajadores, recurriendo de manera constante a requerimientos voluntarios para cubrir turnos y retenes.

Los sindicatos apuntan directamente al déficit estructural de personal y al retraso acumulado en el pago de las horas extraordinarias. Según explican, actualmente existen seis meses pendientes de abono por servicios ya realizados.

Los trabajadores critican que, pese a esta situación, se les siga exigiendo reforzar el dispositivo del Corpus mediante jornadas extraordinarias “a sabiendas de que no las van a cobrar”.

Además, denuncian que los requerimientos voluntarios se utilizan no para situaciones excepcionales, sino para suplir carencias permanentes de plantilla.

“Al negarnos a hacer horas extras y ejercer nuestro derecho a descansar en nuestros días libres, el Ayuntamiento demuestra que no puede garantizar ni el retén del ferial ni, en algunos casos, los servicios mínimos diarios”, advierten las organizaciones sindicales.

El operativo de bomberos durante el Corpus de Granada, en el aire

Uno de los puntos que más preocupa a los bomberos es el plan alternativo planteado por la Jefatura del servicio para cubrir posibles incidencias durante el Corpus.

Según denuncian, la intención sería reforzar el Parque Norte para desplazar desde allí los vehículos de emergencias hasta el recinto ferial en caso de necesidad, una medida que consideran insuficiente y peligrosa.

¿Puede incumplirse la normativa de seguridad del Corpus? La plantilla asegura que sí. Los sindicatos recuerdan que la normativa derivada de la Ley de Espectáculos Públicos de Andalucía obliga a garantizar tiempos de respuesta inmediatos en eventos multitudinarios como el Corpus.

Por ello, consideran que únicamente un retén preventivo permanente dentro del propio recinto ferial puede asegurar una actuación rápida ante cualquier emergencia.

“Si el Ayuntamiento sigue adelante con este parche, estará vulnerando gravemente la normativa de seguridad de grandes eventos”, alertan los representantes sindicales.

Los Bomberos de Granada amenazan con nuevas movilizaciones

Más allá de la cuestión económica, la plantilla sostiene que el conflicto responde también a una falta de reconocimiento institucional hacia el servicio que prestan.

Los sindicatos exigen al Ayuntamiento una negociación “seria y con compromisos por escrito” para resolver tanto la escasez de personal como las condiciones laborales del cuerpo.

En caso de que no haya avances en las próximas semanas, los trabajadores no descartan intensificar las movilizaciones y ampliar las medidas de protesta en plena celebración del Corpus.