Metro de Granada desconvoca la huelga del sábado tras un preacuerdo entre Avanza y los trabajadores

El conflicto laboral en el Metro de Granada da un respiro a los usuarios en plena semana de Feria del Corpus. La empresa Avanza, encargada de gestionar el servicio metropolitano, ha cedido parcialmente a las reivindicaciones de los trabajadores tras una larga negociación mantenida este jueves en el SERCLA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía.

La reunión, que tenía carácter obligatorio debido al elevado nivel de enfrentamiento entre ambas partes, comenzó a las 16.30 horas y no concluyó hasta pasadas las 21.00 horas. El objetivo principal era desbloquear la renovación del convenio colectivo de la plantilla del Metro de Granada.

Metro de Granada: suspendida la huelga del sábado 30 de mayo

Como primera consecuencia del acercamiento entre empresa y trabajadores, ya se ha desconvocado la huelga prevista para el sábado 30 de mayo, una de las jornadas que más preocupaban por la elevada afluencia de viajeros durante las fiestas del Corpus.

Sin embargo, el conflicto todavía no está completamente cerrado. El preacuerdo alcanzado deberá ser ratificado este viernes en asamblea por los trabajadores del Comité Metro Granada.

¿Qué ocurrirá si la plantilla rechaza el preacuerdo? En caso de que los empleados no den su visto bueno a las nuevas condiciones ofrecidas por Avanza, la huelga se retomará la próxima semana con paros previstos para el martes, miércoles y sábado.

Fuentes sindicales destacan que la empresa presentó durante la reunión “mejores condiciones” respecto a las planteadas anteriormente, lo que permitió desbloquear unas negociaciones que llevaban semanas enquistadas.

El convenio colectivo del Metro de Granada, clave del conflicto

La renovación del convenio colectivo del Metro de Granada ha sido el principal punto de fricción entre trabajadores y empresa gestora. Los representantes sindicales reclamaban mejoras laborales y económicas para la plantilla, mientras que Avanza mantenía hasta ahora una postura considerada insuficiente por parte del comité.

La mediación del SERCLA ha resultado decisiva para acercar posturas y evitar, al menos de momento, nuevas alteraciones en el servicio de transporte metropolitano durante uno de los periodos con mayor movilidad del año en Granada.