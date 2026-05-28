Cervezas Alhambra celebra el Corpus regalando recuerdos únicos a los granadinos en la feria

Granada ya calienta motores para vivir una de sus semanas más esperadas y representativas. El Corpus Christi 2026 volverá a llenar las calles de ambiente, casetas y tradición, y un año más Cervezas Alhambra tendrá un papel protagonista como patrocinador principal de la gran fiesta de la ciudad.

La histórica marca granadina ha puesto en marcha una iniciativa con la que busca homenajear aquello que hace “Especial” a Granada y a sus habitantes. Bajo ese mensaje, Alhambra quiere convertir los momentos compartidos en recuerdos imborrables durante la feria.

Cervezas Alhambra en el Corpus de Granada 2026

Entre los días 3 y 6 de junio, en horario de 18:00 a 22:00 horas, la marca instalará una caseta especial en el cruce entre las calles La Zambra y La Reja, dentro del recinto ferial. Allí, un fotógrafo profesional retratará gratuitamente a todos los asistentes que quieran llevarse un recuerdo único de estas fiestas.

Además de la fotografía profesional, quienes visiten el espacio podrán conseguir premios instantáneos como piezas de la exclusiva vajilla creada por Fajalauza junto al ilustrador granadino Asís Percales, así como entradas para conciertos que se celebrarán próximamente en Granada.

¿Dónde estará el espacio especial de Cervezas Alhambra en el Corpus? La caseta estará ubicada en pleno recinto ferial, concretamente en el cruce de las calles La Zambra y La Reja, y abrirá sus puertas desde el miércoles 3 hasta el sábado 6 de junio.

La acción forma parte del compromiso que Cervezas Alhambra mantiene con la ciudad desde hace más de un siglo. La compañía vuelve así a acompañar a los granadinos en una de las celebraciones más importantes del calendario local, reforzando su presencia en las calles y apoyando las tradiciones que forman parte de la identidad de Granada.

Un Corpus de Granada lleno de tradición y apoyo a la hostelería

La presencia de Alhambra durante el Corpus irá mucho más allá de esta experiencia fotográfica. Como cada año, la marca colaborará junto al Ayuntamiento de Granada en distintos espacios y actividades de la feria.

Sus icónicas torretas volverán a decorar las calles del recinto ferial y de la ciudad con diseños creados por Asís Percales. En esta edición, las ilustraciones ponen en valor costumbres tan granadinas como sorprenderse cada año con la Tarasca o recorrer las casetas con amigos, reivindicando esas pequeñas tradiciones que hacen especial la feria.

¿Qué papel tendrá Cervezas Alhambra durante el Corpus de Granada? La marca estará presente en la caseta institucional, en la decoración del recinto ferial, en los toldos sostenibles instalados en el centro de la ciudad y reforzando el apoyo a caseteros y establecimientos hosteleros durante toda la semana grande.

Además, Cervezas Alhambra volverá a participar en la organización del tradicional concurso de la tapa casetera, que se celebra cada lunes de feria en la caseta institucional junto al Ayuntamiento de Granada y la Federación de Caseteros.

El certamen alcanza este 2026 su decimocuarta edición, consolidándose como una de las actividades gastronómicas más esperadas del Corpus y como un escaparate del trabajo de la hostelería local.