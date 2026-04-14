Una avería provoca que Alcalá de Henares se quede sin agua: el Ayuntamiento pide a los vecinos que hagan acopio para el suministro

Una avería en la mancomunidad de aguas del Sorbe registrada en Yunquera de Henares (Guadalajara), que ya ha sido resuelta, provocará que la ciudad de Alcalá de Henares, la tercera más poblada de Madrid, se quede sin agua.

El Ayuntamiento de la localidad complutense pide a sus ciudadanos que hagan acopio de una reserva para el suministro básico.

Algunos domicilios de pisos altos ya se han quedado sin agua y la previsión es que en las próximas horas no salga del grifo en la mayor parte o toda la localidad, según la previsión de la empresa Aguas de Alcalá a la que ha consultado Onda Cero.

La avería se producía anoche en una válvula general de la conducción principal en Yunquera de Henares. La mancomunidad de aguas del Sorbe, que se encarga del suministro a la ciudad del Alcalá, ha tenido que enfrentar serias dificultades para subsanar esa incidencia.

Los vecinos deben hacer acopio de agua

El Ayuntamiento recomienda disponer en casa de una pequeña reserva de agua ya que el corte general es inminente. Cristina Alcañiz, concejala de Urbanismo de Alcalá, ha explicado que "durante los trabajos de reparación el agua continuaba saliendo de forma constante, lo que está dificultando la sustitución de la pieza dañada".

Por ello Alcañiz recomienda a los vecinos "disponer de una pequeña reserva de agua, hacer un uso responsable y priorizar el consumo esencial".

La avería, que también ha afectado a la ciudad de Guadalajara, ya ha sido solucionada, pero eso no evita que la ciudad complutense se vea afectada por la falta de suministro ya que éste se irá recuperando poco a poco.