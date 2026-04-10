Pilsa inaugura en Armilla su nueva sede y refuerza su expansión internacional desde Granada

La empresa Pilsa, especializada en equipamiento profesional para hostelería, ha inaugurado su nueva sede en el municipio granadino de Armilla, concretamente en la calle Erisboa.

Estas instalaciones albergan exposición, almacén y oficinas, consolidándose como el nuevo centro operativo de la compañía, desde donde se coordinará la actividad tanto en España como en mercados internacionales.

El consejero delegado de la empresa, José Manuel Cassinello, ha destacado que este proyecto supone “un hito” en la evolución de Pilsa y refuerza su posicionamiento como empresa de referencia en el sector.

Desde la dirección de la empresa se ha querido destacar el legado de la familia López Bolívar, fundadora de Pilsa, cuyo modelo empresarial ha sido clave para su crecimiento. Este carácter familiar y su arraigo en Granada han sido factores determinantes para su integración en el grupo internacional, que apuesta por mantener la sede y el desarrollo estratégico en la provincia.

Granada, eje central del crecimiento de Pilsa

A pesar de su presencia internacional, Pilsa mantiene Granada como núcleo estratégico de su actividad. La fábrica y los servicios centrales continúan ubicados en la provincia, desde donde se gestionan los proyectos nacionales e internacionales.

La compañía cuenta actualmente con 280 trabajadores, de los cuales unos 200 están en España y el resto en el Caribe, con presencia destacada en República Dominicana y México.

Un ambicioso plan de expansión con el grupo ECF

La nueva etapa de Pilsa está marcada por su integración en el grupo francés ECF, que adquirió la compañía en 2024. Esta alianza ha permitido diseñar un plan estratégico de crecimiento con objetivos ambiciosos.

Desde 2022 hasta 2025, la empresa ha incrementado su facturación en un 50%, y ahora aspira a alcanzar los 100 millones de euros en los próximos tres años.

El grupo ECF considera a España un mercado clave y ha elegido Pilsa como plataforma para su expansión en el país, lo que refuerza el papel de la empresa granadina en el panorama internacional.

Pilsa: referente en proyectos de hostelería de gran escala

Pilsa se ha consolidado como una empresa líder en el sector del equipamiento hostelero, participando en proyectos de gran relevancia tanto en España como en el extranjero.

Entre sus trabajos más destacados figura la instalación de las áreas de restauración del Estadio Santiago Bernabéu, uno de los espacios más visitados del país.

Además, la compañía desarrolla proyectos en grandes cadenas hoteleras, especialmente en destinos turísticos del Caribe, posicionándose como un referente en soluciones integrales para hostelería.

El acto de inauguración incluyó un recorrido por las nuevas instalaciones acompañado de una experiencia gastronómica para los asistentes. Con este evento, Pilsa no solo presenta su nueva sede, sino que abre una etapa marcada por la innovación, la expansión internacional y la consolidación de Granada como epicentro de su actividad.