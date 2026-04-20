Herido leve un conductor de 82 años tras un accidente con el metro de Granada

Un hombre de 82 años ha resultado herido leve este lunes en un accidente con el metro de Granada ocurrido en el entorno de la avenida del Sur de la capital, según han confirmado fuentes del servicio de emergencias 112.

El aviso se ha producido sobre las 12,05 horas, cuando varios particulares han alertado al 112 del suceso. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y los servicios sanitarios del 061.

Según han indicado algunos testigos, el vagón de cabecera del metro habría arrastrado durante algunos metros el vehículo implicado al iniciar su marcha. Como consecuencia del incidente, el conductor ha sufrido heridas leves por cristales en las manos, aunque ha rechazado ser atendido por los servicios sanitarios.

Sin heridos entre los viajeros del metro de Granada

Desde el 112 han confirmado que no constanheridos entre los pasajeros que viajaban en el metro en el momento del accidente.