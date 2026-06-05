Detenido el "violador del ascensor" de Granada: condenado a más de 100 años de prisión y acusado de nuevas agresiones sexuales

El hombre, condenado anteriormente a más de 100 años de cárcel por numerosos delitos sexuales y robos violentos, está acusado de haber cometido varias agresiones sexuales y robos durante los permisos de semilibertad de los que disfrutaba.

La Policía Nacional ha vuelto a detener en Granada a un conocido delincuente sexual reincidente, popularmente denominado como el "violador del ascensor", tras ser identificado como presunto autor de varios delitos de agresión sexual y robo con violencia cometidos durante los últimos dos meses mientras disfrutaba de permisos penitenciarios.

El arrestado, de 55 años, cumplía una condena superior a los 100 años de prisión por numerosas agresiones sexuales y robos violentos cometidos a principios de los años 2000. Sin embargo, desde hace aproximadamente dos años se encontraba en régimen de tercer grado, una situación que le permitía realizar salidas controladas de prisión y que, según las investigaciones policiales, habría aprovechado para reincidir en conductas delictivas similares a las que motivaron su condena.

¿Cómo actuaba el presunto agresor sexual detenido en Granada?

De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, el sospechoso seguía un patrón de actuación muy similar en todos los casos. Las víctimas eran mujeres jóvenes a las que localizaba durante la noche y seguía hasta el portal de sus viviendas.

Una vez dentro del edificio, aprovechaba espacios aislados como escaleras o ascensores para intimidarlas, generalmente mediante amenazas o la exhibición de un objeto punzante, con el objetivo de sustraerles dinero y pertenencias. En algunos de los casos, además, habría intentado o consumado agresiones sexuales.

El primer episodio investigado ocurrió a principios de abril. Una joven de 20 años fue seguida hasta el portal de su domicilio durante la madrugada. Allí, el agresor la sujetó violentamente por la ropa y le exigió dinero. Los gritos de la víctima provocaron la huida del sospechoso sin lograr consumar el robo.

Semanas después, a mediados de mayo, una mujer de 21 años fue asaltada en circunstancias similares en el distrito Centro de Granada. El individuo logró introducirse en el edificio, la tiró al suelo y le exigió dinero bajo amenazas. La intervención indirecta de un vecino, al escucharse ruidos en el inmueble, hizo que abandonara el lugar precipitadamente.

El hecho más grave tuvo lugar a finales de mayo, también en el distrito Centro. Según la investigación, una joven de 22 años fue abordada dentro del ascensor de su edificio después de que el agresor accediera al portal tras ella.

Una vez dentro del ascensor, el sospechoso habría sacado un objeto punzante y amenazado reiteradamente a la víctima. Cuando esta entregó sus pertenencias por temor a sufrir daños, el individuo cambió repentinamente de objetivo y presuntamente la agredió sexualmente antes de abandonar el lugar.

Tras los hechos, la mujer alertó a la Policía Nacional y fue trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia médica antes de formalizar la correspondiente denuncia.

¿Quién es el detenido conocido como el "violador del ascensor"?

El ahora detenido cuenta con uno de los historiales delictivos más extensos relacionados con agresiones sexuales en Granada. Ingresó en prisión por primera vez en 1991 y alcanzó el tercer grado en 1999.

Durante varios permisos penitenciarios concedidos entre 2001 y 2002, volvió a delinquir cometiendo numerosos robos con violencia y agresiones sexuales. Como consecuencia, fue condenado por 29 delitos distintos, acumulando penas superiores a los 100 años de prisión y una indemnización cercana a los 200.000 euros para sus víctimas.

Pese a ello, hace aproximadamente dos años volvió a acceder al régimen de tercer grado. Según la Policía Nacional, durante sus recientes salidas de prisión habría repetido el mismo modus operandi que ya utilizó en el pasado.

Las investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional permitieron identificar al sospechoso y proceder a su arresto antes de que pudiera cometer nuevos delitos.

El detenido fue puesto a disposición judicial durante la mañana de este jueves, decretándose nuevamente su ingreso en prisión. Los investigadores destacan que la rápida actuación policial ha resultado determinante para evitar posibles nuevas agresiones sexuales y robos violentos en la ciudad de Granada.

El caso ha reabierto el debate sobre el control de los permisos penitenciarios y la reincidencia de delincuentes sexuales condenados por delitos graves, especialmente cuando acceden a regímenes de semilibertad como el tercer grado.