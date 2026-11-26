María del Carmen Pérez, número dos de la candidatura conjunta del PSOE e Izquierda Unida al Senado por Granada, se ha presentado a una oposición para conseguir una plaza de técnico de Administración General en el Ayuntamiento de Chauchina, localidad de la que actualmente es concejala y en la que también ejerció como alcaldesa entre 2007 y 2011. La controversia está en que el tribunal encargado de evaluar a los aspirantes ha sido designado por el propio gobierno municipal del que forma parte.

La información, adelantada este jueves por El Español, apunta a que la dirigente de IU concurrió a un proceso selectivo para cubrir una única plaza, al que se presentaron más de una treintena de personas. La prueba tuvo lugar hace aproximadamente una semana y ha cobrado relevancia política en plena campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

María del Carmen Pérez niega haber elegido al tribunal y defiende su derecho a opositar

En declaraciones a Onda Cero Granada, María del Carmen Pérez ha rechazado haber participado en la designación del tribunal examinador y ha negado que exista incompatibilidad para presentarse a esta convocatoria. «Es que yo no elijo el tribunal, es que no es verdad», ha manifestado durante la entrevista.

La coordinadora provincial de Izquierda Unida sostiene que la composición del órgano evaluador corresponde al Ayuntamiento y asegura que tanto la secretaria municipal como los técnicos conocían que iba a concurrir al proceso. «No hay incompatibilidad, ni hay ningún problema, ni nada de nada», ha defendido.

Pérez reivindica su derecho a presentarse a una oposición en su propio municipio, independientemente de las responsabilidades políticas que desempeña. «Yo vivo en un pueblo y tengo el derecho a presentarme en las oposiciones que salen en mi pueblo, si así lo considero», ha afirmado, apelando al principio de igualdad y a su condición de ciudadana.

La candidata ha explicado que era la primera vez que se presentaba a una oposición de estas características y que llevaba un tiempo preparándola. Según ha contado a Onda Cero Granada, también quería conocer cómo funciona un proceso selectivo de este tipo. Además, ha restado importancia a la controversia y ha asegurado que el examen no le salió bien.

Durante la entrevista, Pérez también ha atribuido la difusión de esta información al interés del Partido Popular por encontrar motivos para cuestionarla políticamente. «Lo único que van a hacer es darme publicidad de que soy la número dos del Senado y que me vote mucha gente», ha señalado.

El PP exige a la candidata que retire su candidatura al Senado

La polémica ha provocado también la reacción del Partido Popular de Granada. María Merinda Sádaba, portavoz de campaña del PP provincial y alcaldesa de Las Gabias, ha cargado contra la participación de Pérez en este proceso selectivo y ha cuestionado la situación desde el punto de vista ético y de igualdad entre los aspirantes.

«La mujer del César, además de serlo, tiene que parecerlo», ha afirmado Sádaba, que considera que el hecho de que una integrante del gobierno municipal concurra a una oposición cuyo tribunal ha sido designado por ese mismo Ayuntamiento genera dudas sobre los principios de igualdad, mérito y capacidad.

La portavoz popular ha reclamado explicaciones a la candidata de IU y ha ido más allá al exigirle que dé un paso atrás y retire su candidatura al Senado. A juicio del PP, la situación es incompatible con la responsabilidad política que ostenta María del Carmen Pérez en el Ayuntamiento de Chauchina.

Sádaba ha realizado estas declaraciones a un día del cierre de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Pérez ocupa el segundo puesto de la candidatura conjunta de PSOE e Izquierda Unida por Granada, denominada Senado de Progreso.