La nieve obliga al cierre de la A-92 en el Puerto de la Mora y complica el tráfico en toda la provincia

Cierre de la A-92 y retenciones en el Puerto de la Mora

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el cierre afecta al tramo comprendido entre los kilómetros 241 y 282 de la A-92, debido a la nieve acumulada en la calzada.

El alcalde de Huétor Santillán, José Carlos Ortega ha informado que al menos 25 vehículos permanecen atrapados por la nieve a la altura del Fargue, mientras que las retenciones se extienden desde Huétor Santillán hasta El Molinillo.

El temporal también ha generado congestión en el tramo de Prado Negro, donde la calzada presenta nieve y gran concentración de vehículos, aumentando el riesgo para los conductores.

Otras carreteras afectadas por el temporal

Además de la A-92, la nieve y el hielo están complicando la circulación en otras vías de la provincia:

A-4025 en Güéjar Sierra, cerrada al tráfico.

A-395, acceso a Sierra Nevada, también cerrado.

A-337 en el Puerto de la Ragua, en un tramo de 17 kilómetros que afecta a Laroles, La Calahorra y Ferreira, donde es obligatorio el uso de cadenas y prohibido el paso de camiones y vehículos articulados.

Las autoridades recuerdan extremar la precaución en todas las carreteras afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y respetar las restricciones de tráfico. Se aconseja informarse constantemente a través de la DGT y los servicios de emergencia locales, así como utilizar cadenas y equipamiento adecuado en los tramos de montaña.