La Volaera denuncia ante la Agencia de Protección de Datos los fallos de las pulseras telemáticas

Según explica la presidenta de La Volaera, María Martín Romero, la denuncia se realiza en representación de mujeres afectadas por las deficiencias en el sistema. La entidad granadina asegura que los problemas incluyen:

Pérdida e indisponibilidad de datos históricos

Alertas erróneas o no generadas

Falta de trazabilidad e integridad de la información

Posible manipulación o supresión de registros e informes remitidos a órganos judiciales

Estos fallos, según La Volaera, habrían generado riesgos directos para la seguridad de las víctimas, provocando desprotección y perjuicios personales y procesales sin que se notificara adecuadamente a la AEPD ni a las afectadas.

La denuncia apunta al Ministerio de Igualdad, así como a las empresas Vodafone y Securitas, responsables de la ejecución del sistema de pulseras telemáticas. Desde La Volaera denuncian que la respuesta institucional ha sido "insuficiente y prepotente", con declaraciones que podrían considerarse una forma de revictimización hacia las mujeres afectadas.

“No vamos a tolerar ninguna revictimización más”, asegura Martín Romero

Para facilitar la denuncia, La Volaera habilitó un formulario seguro y confidencial para que las mujeres afectadas pudieran comunicar los fallos del sistema. La asociación subraya que este paso es pionero en España y busca no solo proteger a las víctimas actuales, sino también prevenir daños futuros a miles de mujeres que podrían verse afectadas por estas deficiencias.

La entidad denuncia además la llamada violencia institucional, que consideran ejercida por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno central desde que se hicieron públicos los fallos. Según Martín Romero, se ha producido una negación de la evidencia y un trato que agrava la vulnerabilidad de las víctimas.

“Llevamos muchos años trabajando directamente con víctimas de violencia machista y no vamos a permitir más negligencias ni revictimización”, concluye la presidenta de La Volaera.