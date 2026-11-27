El Metro de Granada afronta este viernes y sábado dos jornadas de huelga que afectarán a la totalidad del servicio durante ambas fechas. Los paros, convocados por los trabajadores para reclamar mejoras en sus condiciones laborales y salariales, se desarrollarán con servicios mínimos del 60% decretados por la Junta de Andalucía, por lo que los usuarios deberán tener en cuenta posibles retrasos y una mayor espera en las estaciones.

Según ha advertido el comité de empresa, la reducción de trenes podría traducirse en frecuencias de paso de hasta 13 minutos o más, frente a los seis minutos y medio habituales, en función de la organización del servicio durante los paros.

Manifestación de los trabajadores del Metro este viernes por las calles de Granada

La jornada de huelga de este viernes estará acompañada por una manifestación convocada por la plantilla del Metro de Granada que recorrerá algunas de las principales arterias de la capital. La protesta arrancará a las 11:00 horas en la calle Alondra y concluirá en torno a las 13:00 horas en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento.

El recorrido previsto discurrirá por Avenida del Sur, Avenida de la Constitución, Gran Vía de Colón y Reyes Católicos, hasta llegar a la Plaza del Carmen, donde está prevista la finalización de la movilización.

Para el sábado, segundo día de huelga completa, el comité de empresa ha convocado además una concentración entre las 11:30 y las 13:00 horas en las paradas de Recogidas y Camino de Ronda del Metro de Granada.

Diez jornadas de paros en el Metro y rechazo a la última propuesta de Avanza

Estas dos jornadas de huelga total se enmarcan en el calendario de movilizaciones que la plantilla mantiene desde el pasado 30 de octubre para exigir a Avanza, concesionaria del Metro de Granada, una negociación de mejoras en el convenio colectivo. Los trabajadores consideran que sus condiciones laborales están por debajo de las de otros metros andaluces.

Desde finales de octubre ya se han desarrollado diez jornadas de paros parciales en distintas franjas horarias, con un seguimiento que, según el comité de empresa, ha rozado el cien por cien de los trabajadores convocados.

El conflicto continúa después de que la plantilla rechazara la última propuesta planteada por la empresa en el marco del Sercla. Avanza defendía una subida salarial del 41,2% entre 2026 y 2030, pero el comité de empresa considera que ese porcentaje no refleja un incremento real de los salarios una vez descontada la evolución del IPC.

El presidente del comité, Juan Manuel Entrenas, sostiene que durante los tres primeros años del planteamiento salarial la subida prácticamente se limitaría a compensar la inflación, sin suponer una mejora efectiva del poder adquisitivo de los trabajadores.

Los trabajadores denuncian sobrecarga laboral y problemas con los descansos

Más allá de la cuestión salarial, la plantilla del Metro de Granada insiste en que el conflicto responde también a las condiciones de trabajo, especialmente en lo relacionado con los descansos, la organización de los turnos y la carga laboral.

Entrenas ha señalado que los trabajadores se encuentran sobrepasados por el volumen de trabajo y que estas reivindicaciones continúan sin resolverse en la negociación con la empresa.