Juanma Moreno visita Granada 20 días después del comienzo de los terremotos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visita hoy Granada, veinte días después del terremoto de magnitud 4,8 que sacudió la capital y buena parte del área metropolitana durante la madrugada del 15 de agosto y que dio paso a un nuevo episodio de actividad sísmica.

Será esta tarde cuando Moreno se desplace finalmente a la provincia para comprobar sobre el terreno las consecuencias del enjambre sísmico de Granada, que ha provocado daños materiales valorados provisionalmente en 105 millones de euros y ha obligado al desalojo de más de 600 vecinos en distintos puntos de la provincia.

La agenda del presidente de la Junta comenzará a las cinco de la tarde, cuando está previsto que se reúna en la Subdelegación del Gobierno en Granada con los alcaldes de los municipios afectados por los terremotos y con representantes de las asociaciones del barrio del Zaidín, una de las zonas de la capital que ha sufrido mayores consecuencias.

La visita se produce, además, en medio de los reproches políticos por la gestión de la crisis sísmica y las críticas por la ausencia hasta ahora del presidente andaluz en las zonas más afectadas.

Precisamente ayer, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, criticó públicamente a Juanma Moreno por no haberse desplazado antes a la ciudad para conocer la situación de las familias afectadas.

Ruz reprochó especialmente al presidente andaluz que no hubiera visitado el Zaidín, donde varias familias han tenido que abandonar sus viviendas como consecuencia de los daños ocasionados por la actividad sísmica.

La visita de Moreno llega así después de casi tres semanas de terremotos y réplicas, desalojos y evaluaciones de daños, con los municipios afectados pendientes de conocer las medidas que puedan adoptarse para hacer frente a las consecuencias del enjambre sísmico en Granada.

El episodio comenzó el 15 de agosto con un terremoto de magnitud 4,8, seguido de una sucesión de movimientos sísmicos que mantiene en alerta a numerosos vecinos del área metropolitana y de distintos puntos de la provincia.