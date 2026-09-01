Muere un trabajador tras caerle encima una chimenea que estaba apuntalando para su demolición en el Zaidín

Un trabajador de 42 años de origen colombiano ha fallecido este martes en Granada capital después de que una chimenea que estaba apuntalando para su demolición le cayera encima en la calle Laureado López Muñoz, en el barrio del Zaidín, una de las zonas más afectadas por los terremotos registrados en la ciudad.

El accidente se ha producido minutos antes de las 11:00 horas, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar al operario, pero finalmente no han podido salvarle la vida.

El accidente se produjo durante los trabajos de demolición tras los terremotos

El 112 recibió una llamada de emergencia alertando de que una chimenea había caído sobre un trabajador mientras realizaba labores de apuntalamiento para su posterior demolición.

Hasta la calle Laureado López Muñoz se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Granada, que intervinieron en el dispositivo desplegado tras el accidente.

A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por los operativos de emergencia, el trabajador falleció en el lugar de los hechos.

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha puesto los hechos en conocimiento del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y de la Inspección de Trabajo, organismos que deberán conocer las circunstancias en las que se ha producido este accidente laboral.