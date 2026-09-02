Raquel Ruz acusa a Juanma Moreno de “dar la espalda” a los vecinos del Zaidín desalojados de sus viviendas

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado duramente la gestión de la situación que atraviesan los vecinos del Zaidín afectados por los desalojos y ha puesto el foco especialmente en la ausencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la zona.

Ruz ha reprochado al presidente andaluz que no haya acudido al barrio para reunirse con las familias afectadas y conocer sus necesidades. “Ha venido antes el vicepresidente del Gobierno que el señor Moreno Bonilla”, ha señalado la dirigente socialista, que considera que la Junta de Andalucía debe asumir un papel activo ante una situación que, según ha advertido, puede prolongarse durante meses.

La portavoz del PSOE ha contrapuesto la presencia de Moreno en Ceuta, donde ha participado en actos relacionados con la reactivación del turismo y el comercio, con su ausencia en Granada. “Está más pendiente de lo que pasa en Ceuta que de venir aquí a hablar con los vecinos”, ha asegurado Ruz.

El PSOE reclama viviendas de alquiler para las familias afectadas

Los socialistas consideran que la prioridad debe ser garantizar una alternativa habitacional a las personas que no pueden regresar a sus viviendas. Ruz ha advertido de que algunos afectados continúan alojados en un albergue, un recurso que, según ha señalado, está concebido como alojamiento de emergencia y no como una solución para varios meses.

Por ello, el PSOE reclama al Ayuntamiento de Granada y a la Junta de Andalucía que habiliten viviendas de alquiler para estas familias y utilicen los fondos disponibles para ofrecer una respuesta estable mientras se resuelve su situación.

“Necesitamos alternativas habitacionales ya”, ha insistido Ruz, que ha defendido que los vecinos necesitan recuperar sus rutinas y dejar atrás la incertidumbre sobre dónde podrán vivir durante los próximos meses.

La portavoz socialista también ha cuestionado la respuesta ofrecida a los afectados en relación con los trámites administrativos. Según Ruz, facilitar información sobre cómo realizar las solicitudes de manera telemática no es suficiente para muchos de los vecinos, especialmente para quienes no disponen de certificado digital o tienen dificultades para realizar gestiones por internet.

En este sentido, el PSOE pide que se pongan a disposición de los afectados funcionarios que puedan tramitar directamente las solicitudes, en lugar de limitarse a ofrecer información sobre el procedimiento.

Ruz ha reclamado así “realidades” frente a lo que ha calificado como “postureo” y ha acusado tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Andalucía de no estar ofreciendo todavía las soluciones que, a su juicio, necesitan las familias afectadas.