La Huerta del Generalife inspira a los cinco finalistas de Miradores de la Alhambra en Granada

La Huerta del Generalife se ha convertido en el ingrediente principal de la segunda edición de Miradores de la Alhambra. Los cinco establecimientos hosteleros que han conseguido llegar a la final de esta iniciativa han conocido de primera mano los cultivos históricos del conjunto monumental, un espacio que durante siglos abasteció a la corte nazarí y que hoy sigue siendo fuente de inspiración para la gastronomía granadina.

La visita, organizada junto a representantes de las entidades promotoras y colaboradoras, ha permitido a los finalistas acercarse a la historia, los productos y las técnicas tradicionales de conservación de estos huertos. Además, los participantes han recibido un obsequio con productos procedentes de la Huerta del Generalife.

Los restaurantes Alarique, BHeaven - Hotel Barceló Carmen Granada, Carmen El Agua, Parador de Granada y Taberna La Bienpagá han sido los cinco establecimientos más votados por el público a través de la web del proyecto. Sus propuestas gastronómicas rinden homenaje al patrimonio de la Alhambra y a la tradición agrícola que ha acompañado al monumento durante siglos.

Cinco restaurantes de Granada, cinco formas de reinterpretar la Huerta del Generalife

Cada uno de los finalistas ha presentado una creación propia inspirada en los cultivos históricos y en los sabores vinculados al legado andalusí.

Alarique, situado en la Cuesta de Gomérez, participa con Pajuna – Huerta Nazarí, una propuesta que combina vaca pajuna con frutos nazaríes y un romesco inspirado en los productos de la huerta.

BHeaven, el espacio gastronómico del Hotel Barceló Carmen Granada, presenta La Flor del Generalife, una elaboración con flor de calabacín, verduras, granada, miel y azahar.

Carmen El Agua compite con un arroz meloso de calabaza con carré de cordero, una reinterpretación contemporánea de los productos y sabores granadinos.

Parador de Granada propone El Huerto Nazarí, un pequeño paisaje comestible que traslada al plato los colores, aromas y sabores de la época andalusí.

Taberna La Bienpagá & Las Amiras Home Collection participa con Zalamandroña – Huerta, Sol y Agua, una reinterpretación de esta receta tradicional de aprovechamiento que conecta los productos de la huerta con la memoria gastronómica de Granada.

Las cinco creaciones se presentarán físicamente ante el jurado el próximo 17 de noviembre en el Carmen de los Mártires, donde tendrá lugar la cata final y la posterior entrega de premios y distinciones.

Siete hectáreas de cultivos históricos en el Generalife

La segunda edición de Miradores de la Alhambra pone el foco en un espacio fundamental para comprender la historia del monumento: sus huertas. Durante siglos, estos terrenos abastecieron a la corte nazarí y a los residentes de la Alhambra. En la actualidad, se mantienen cerca de siete hectáreas de cultivos, trabajadas de forma ecológica y mediante técnicas tradicionales.

En ellas se producen frutas, hortalizas y verduras que forman parte de la identidad gastronómica granadina y que permiten mantener vivo el vínculo entre agricultura, paisaje, patrimonio y cocina.

El director general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera, ha destacado durante la visita que estos cultivos constituyen una parte esencial del paisaje histórico del conjunto monumental. También ha valorado que puedan servir de inspiración a los restauradores y hosteleros granadinos, al considerar que es una forma de mantener vivo ese vínculo histórico con la ciudad.

La visita ha contado también con la participación de Susana Vargas, responsable de Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel; Elisa Campoy Soler, concejala delegada de Turismo, Comercio, Consumo y Salud del Ayuntamiento de Granada; y Juan Manuel López, gerente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo.

Cervezas Alhambra impulsa la segunda edición de Miradores de la Alhambra

Miradores de la Alhambra nació en 2025 a partir de la colaboración que Mahou San Miguel, a través de Cervezas Alhambra, mantiene desde hace años con el Patronato de la Alhambra y Generalife.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada y del Ayuntamiento de Granada. Su objetivo es reconocer a los establecimientos hosteleros que contribuyen a poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad y distinguir a las entidades comprometidas con su difusión.

En esta segunda edición, el proyecto ha querido dar protagonismo a los huertos históricos del Generalife como fuente de inspiración gastronómica. El público ha tenido un papel decisivo en la selección de los cinco finalistas, que ahora se enfrentan al último reto: convencer al jurado con sus creaciones.

La cita definitiva será el 17 de noviembre en el Carmen de los Mártires, con una cata en la que participarán representantes de las entidades organizadoras y colaboradoras, periodistas, creadores de contenido y un chef de prestigio colaborador de Cervezas Alhambra. Después, se conocerá el veredicto y se entregarán los reconocimientos de esta segunda edición.

Una forma de acercar la historia de la Alhambra a la mesa y demostrar que el patrimonio granadino también puede descubrirse a través de sus sabores.