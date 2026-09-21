Cerca de 15.630 personas padecen alzhéimer en Granada

Los datos de 2024 sitúan en 15.630 las personas que padecen alzhéimer en Granada, según las cifras difundidas por el Colegio Oficial de Médicos de Granada en una jornada dedicada a esta enfermedad.

A nivel andaluz, 133.640 personas padecían alzhéimer en 2024, mientras que durante 2025 cerca de 18.000 mayores de 65 años fueron diagnosticados de algún tipo de demencia y alrededor de 12.000 de esos diagnósticos correspondieron a alzhéimer.

La enfermedad neurodegenerativa afecta especialmente a las personas de mayor edad y supone también un importante impacto para familiares y cuidadores. De ahí que uno de los principales objetivos de la investigación sea conseguir detectar la enfermedad cuanto antes y mejorar la atención desde las primeras fases.

En este contexto, los hospitales públicos de Granada están participando en una investigación andaluza que estudia nuevas herramientas para conseguir un diagnóstico del alzhéimer más preciso y menos invasivo.

El Virgen de las Nieves y el San Cecilio participan en el estudio

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio forman parte de la Cohorte Andaluza de Alzheimer Neuro-Reca, conocida como ANRAC, junto a otros siete hospitales públicos andaluces.

El proyecto ha analizado más de 300 muestras de pacientes atendidos en las Unidades de Memoria de los nueve hospitales participantes. Los resultados refuerzan el potencial de determinados biomarcadores sanguíneos, especialmente el denominado p-tau217, para mejorar la detección de la enfermedad.

La investigación también ha permitido establecer puntos de corte adaptados a la población andaluza, un paso importante para poder incorporar estas herramientas de forma segura a la práctica clínica.

Un análisis de sangre para facilitar el diagnóstico

Uno de los principales avances que se están produciendo en Andalucía es la incorporación progresiva de biomarcadores específicos en sangre en la atención especializada.

La principal ventaja es que, en determinados pacientes, un análisis de sangre puede proporcionar información relevante sobre la presencia de alteraciones relacionadas con el alzhéimer sin recurrir inicialmente a pruebas más invasivas.

Hasta ahora, parte de los estudios de biomarcadores se realizaban mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo, una prueba que requiere una punción lumbar. Este procedimiento está indicado especialmente cuando existen dudas diagnósticas, por ejemplo, en pacientes con un comienzo temprano de la enfermedad, presentaciones atípicas o una evolución rápidamente progresiva.

Este análisis está implantado en todas las provincias andaluzas desde hace más de un año y ha alcanzado alrededor de 1.000 determinaciones automatizadas al año.

107 investigaciones sobre alzhéimer desde 2019

La búsqueda de nuevas herramientas para combatir el alzhéimer también se refleja en la investigación desarrollada en Andalucía. Desde 2019 se han puesto en marcha 107 investigaciones relacionadas con esta enfermedad y la búsqueda de alternativas terapéuticas.

Los proyectos estudian desde nuevos tratamientos y su seguridad hasta los mecanismos celulares y moleculares implicados en los procesos neurodegenerativos. También se investiga la relación del alzhéimer con otras patologías, entre ellas la diabetes tipo 2 y la demencia vascular.

En la actualidad, 13 grupos de investigación trabajan en Andalucía sobre esta enfermedad y desarrollan además proyectos relacionados con otras demencias y patologías neurodegenerativas.

El reto: detectar el alzhéimer antes

El diagnóstico precoz se ha convertido en una de las principales líneas de trabajo. Los biomarcadores pueden ayudar a identificar la enfermedad antes, conocer mejor su evolución y facilitar la investigación de posibles nuevas terapias.

En el caso de Granada, los 15.630 pacientes afectados convierten la mejora del diagnóstico y de la atención en una cuestión especialmente relevante para el sistema sanitario y para las familias y cuidadores.

Los avances forman parte del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias de Andalucía 2023-2027, cuya evaluación intermedia señala que más del 70% de los objetivos previstos ya se han cumplido. Entre las prioridades figuran la coordinación sociosanitaria, la atención a las personas cuidadoras, la investigación y el acceso igualitario a los tratamientos disponibles.