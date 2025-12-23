El Ayuntamiento de Granada aprueba su presupuesto inicial para 2026

LEER MÁS El Ayuntamiento de Granada asegura que el presupuesto para cultura crecerá un 40% este 2026

En convocatoria extraordinaria este martes, el pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó inicialmente las cuentas de la ciudad para 2026. La votación salió adelante gracias a los 14 concejales del PP, partido que ostenta mayoría absoluta en la corporación, frente a los 11 votos en contra: 9 del PSOE y 2 de Vox.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido el trabajo del equipo de Economía en la elaboración de unas cuentas que consideró de "enorme importancia para la ciudad".

Calendario de aprobación definitiva de los presupuestos de Granada para 2026

Según ha explicado Carazo, tras la aprobación inicial, el presupuesto podría ser aprobado de forma definitiva en febrero, siguiendo el calendario presentado el 1 de diciembre. La variación temporal respecto al presupuesto vigente se debe a los 20 días de diferencia que tomó el Ministerio de Hacienda para emitir su informe preceptivo, conforme al plan de ajuste de la economía municipal.

Detalles del presupuesto 2026

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Granada, que incluye a organismos y empresas dependientes, alcanza 358,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6 % respecto al ejercicio anterior.

El PP ha destacado que estas cuentas permitirán continuar con la planificación de servicios y proyectos clave para la ciudad, mientras que el PSOE criticó que el presupuesto está "cuadrado a base de multas y deudas con los bancos", calificando la propuesta como un regreso a las "viejas fórmulas del PP".

Por su parte, Vox ha presentado una enmienda a la totalidad, señalando que el equipo de gobierno mantiene la presión fiscal sobre los granadinos y no elimina el "gasto superfluo e ideológico".

Reacciones de los grupos municipales al presupuesto 2026

PP: Subraya el incremento del presupuesto y su importancia para los proyectos municipales.

PSOE: Denuncia que se financia con multas y deuda bancaria.