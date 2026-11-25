Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, considera que la economía mundial está entrando en un nuevo ciclo de crecimiento impulsado por dos grandes transformaciones: la revolución tecnológica de la inteligencia artificial y la expansión de las posibilidades de financiación a través de los mercados de capitales. Así lo ha defendido este miércoles en Granada, antes de impartir la conferencia Transformaciones silenciosas y el nuevo ciclo de crecimiento global. Implicaciones para la economía española y para los mercados financieros, organizada en colaboración con la Cámara de Comercio de Granada, OnTech Innovation y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada.

Ureta sostiene que, pese al clima de incertidumbre que generan los conflictos internacionales o las políticas arancelarias de Estados Unidos, las dinámicas de fondo de la economía son positivas. A su juicio, la innovación tecnológica y la capacidad creciente de financiar su desarrollo están favoreciendo un nuevo escenario de crecimiento, al que también contribuye el peso cada vez mayor de economías emergentes, especialmente de Asia y Latinoamérica.

El presidente de Renta 4 Banco reconoce, no obstante, que la inteligencia artificial genera inquietud por sus posibles consecuencias sobre el empleo y por el incremento de la demanda energética que requieren los centros de datos. Sin embargo, cree que la historia demuestra que las grandes revoluciones tecnológicas terminan teniendo un impacto positivo a largo plazo, aunque inicialmente provoquen procesos de ajuste. Ureta compara el momento actual con transformaciones anteriores, como la revolución industrial, el desarrollo del ferrocarril o la llegada de internet.

En ese proceso, considera probable que se produzca una reorientación del empleo hacia sectores vinculados a la experiencia, el ocio, el entretenimiento, los viajes y el turismo, ámbitos que, según ha señalado, tienen un importante potencial para generar valor en España y Andalucía. También apunta a que los avances tecnológicos podrían permitir disponer de más tiempo libre y favorecer una economía cada vez más ligada a su aprovechamiento.

Ureta ha respaldado, además, la apuesta de Granada por la inteligencia artificial y la innovación. Considera que la ciudad cuenta con un ecosistema interesante de empresas y centros de innovación, aunque ha advertido de la necesidad de dotarlo de mayor dimensión y escala, algo para lo que resulta fundamental la inversión. En este sentido, ha defendido la importancia de anticiparse a las tendencias que marcarán el futuro económico.

El presidente de Renta 4 Banco también mantendrá este miércoles un encuentro con empresarios en Motril, en formato de almuerzo-coloquio, para analizar cómo las transformaciones económicas y financieras afectan al tejido empresarial. En particular, abordará las herramientas que ofrecen los mercados de capitales y la financiación privada, como el private equity, para reforzar los balances de las empresas, más allá de las opciones reservadas a las grandes compañías que cotizan en bolsa.

Ureta ha concluido que el escenario económico que viene no debe calificarse de aciago, aunque tampoco será sencillo: «Vamos a un mundo competitivo, un mundo mejor, pero no fácil».