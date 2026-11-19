La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) se mantiene como una de las patologías respiratorias con mayor nivel de infradiagnóstico. Desde el Hospital Quirónsalud Córdoba, el jefe del servicio de Neumología, el doctor Luis Manuel Entrenas, alerta de que las señales iniciales como la tos persistente, la expectoración o la sensación de falta de aire al realizar esfuerzos se confunden habitualmente con afecciones leves o se achacan erróneamente al envejecimiento y al consumo de tabaco. Esta falta de sospecha provoca que los pacientes acudan a consulta cuando la enfermedad se encuentra en fases avanzadas, lo que resta margen para frenar el desgaste de la función pulmonar.

La dimensión del problema es relevante: se calcula que tres de cada cuatro personas con EPOC en España no están diagnosticadas. Pese a que el tabaquismo figura como el principal factor de riesgo, la patología impacta también en personas no fumadoras debido a la exposición a contaminación ambiental, humo de biomasa o agentes nocivos en el ámbito laboral. Globalmente, afecta a más de 300 millones de personas y constituye la cuarta causa de muerte.

Frente a esta situación, el especialista del hospital cordobés subraya que la espirometría es la prueba fundamental para la detección temprana, ya que permite evaluar la capacidad respiratoria y detectar anomalías incluso antes de que el paciente perciba limitaciones funcionales severas. Identificar la EPOC en sus estadios iniciales abre la puerta a medidas de alto impacto: la cesación tabáquica, la pauta farmacológica oportuna y la rehabilitación respiratoria, factores esenciales para frenar la progresión y mantener la autonomía personal.

Por otro lado, el doctor Entrenas enfatiza la importancia de prevenir las agudizaciones o exacerbaciones, episodios de empeoramiento agudo que no solo conllevan ingresos hospitalarios, sino que provocan un deterioro irreversible en la capacidad pulmonar y representan una importante causa de mortalidad. Para proteger la salud de los pacientes en Córdoba, el neumólogo recuerda la necesidad de mantener al día la vacunación: recomienda la vacuna de la gripe a pacientes, convivientes y cuidadores; la dosis contra la COVID-19 en mayores de 70 años; y la protección neumocócica mediante vacunas conjugadas que, según las pautas actuales, no precisan dosis de recuerdo. El abordaje efectivo requiere una estrategia integral que combine diagnóstico precoz, tratamiento personalizado, ejercicio físico y prevención activa.