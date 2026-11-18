El s400 Plus HEV es un vehículo híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina 1.5

TGDI con un sistema eléctrico que conjuntamente desarrollan una potencia conjunta máxima

de 224 CV. Al ser autorrecargable, no necesita conectarse a una toma externa. Homologa un

consumo combinado WLTP de 5,3 l/100 km y ofrece una autonomía combinada de hasta 950

km.

El equipamiento de serie incluye dos pantallas de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica con

Apple CarPlay y Android Auto, climatizador bizona y volante, parabrisas y asientos de primera

fila calefactados. En materia de seguridad, incorpora siete airbags y 24 funciones avanzadas de

asistencia a la conducción, además de una imagen panorámica de 540 grados.

“El s400 Plus HEV reúne atributos que muchos conductores valoran: etiqueta ECO, tecnología

híbrida sin necesidad de enchufar el vehículo y un equipamiento completo para el día a día. Nos

hace mucha ilusión presentarlo en primicia en Córdoba y que nuestros clientes puedan

conocerlo de primera mano”, señala Pedro Navas, gerente de Navea EBRO.

La presentación tendrá lugar en Navea EBRO, situado en Polígono Industrial Las Quemadas, Calle

Esteban de Cabrera, 9 (14014, Córdoba). Durante el encuentro, el equipo comercial estará

disponible para explicar las características del modelo y atender las consultas de los asistentes.