El Puerto diseña una ambiciosa agenda de biodiversidad: más árboles, más verde y una mejor gestión del agua

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el gerente de APEMSA, Juan Ángel Poyatos, y una delegación municipal, ha visitado este miércoles el edificio corporativo de Aqualia en Las Tablas (Madrid) para conocer el informe del proyecto “El Puerto de Santa María, una agenda de biodiversidad” y comenzar a trazar la hoja de ruta ambiental que se implantará en la ciudad. Durante el encuentro, en el que también participaron responsables de Aqualia y de la empresa especializada en biodiversidad Evertree, se presentaron las líneas estratégicas que permitirán avanzar hacia un modelo urbano más sostenible, con más vegetación, mejor gestión del agua y una mayor calidad ambiental en los barrios de El Puerto.

El informe plantea diversas iniciativas para transformar progresivamente el espacio urbano, entre ellas la plantación de miles de nuevos árboles adaptados a cada zona, el incremento de la vegetación en calles y espacios públicos y la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza que permitan reducir la incidencia del calor en la ciudad. Asimismo, el plan contempla medidas para optimizar el uso del agua, mejorar los sistemas de riego y aprovechar mejor los recursos hídricos, además de impulsar actuaciones que favorezcan la biodiversidad urbana, con plantaciones y espacios que faciliten la presencia de aves y polinizadores.

Beardo destacó que esta nueva estrategia permitirá “seguir avanzando en la transformación verde de El Puerto, mejorando la calidad de vida de los vecinos y preparando la ciudad frente a los retos del cambio climático”. “La colaboración entre el Ayuntamiento, APEMSA y Aqualia nos permitirá aplicar soluciones innovadoras para que nuestras calles y barrios, además de estar arreglados, sean cada vez más verdes y sostenibles”, señaló el alcalde.