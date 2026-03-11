La coalición 'Andalucistas' propone a Adelante Andalucía una mesa de diálogo para explorar "la unidad del andalucismo"

La coalición Andalucistas ha planteado a la dirección de Adelante Andalucía un 'proceso de cooperación política' de cara a las próximas elecciones autonómicas para "no perder ningún voto andalucista". En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, el coordinador nacional de Andalucía Por Sí, Christopher Rivas, ha explicado que "el andalucismo no puede permitirse la desunión".

El líder de AxSí, formación con mayor implantación territorial en Cádiz de la coalición 'Andalucistas', ha destacado el músculo que tiene su formación en la provincia y cree que Andalucía se enfrenta a una encrucijada política "decisiva". Explica Rivas que todavía espera una respuesta formal de la dirección de Adelante pero que "sí ha podido mantener una conversación informal con José Ignacio García".