El alcalde de Rota defiende el impacto positivo de la Base Naval de Rota en el empleo de la comarca: "Supone dos tercios de la economía local"

En relación al conflicto bélico internacional, se sigue mirando a la base de Rota. El alcalde de la localidad, Javier Ruiz Arana, ha querido aclarar que nada ha cambiado en este lugar y que siguen en la dinámica habitual del uso de una base que tiene movimiento aéreo y naval. Ha sido en una entrevista en Más de uno bahía de Cádiz donde además ha declarado que en Rota se vive en este momento con tranquilidad, también ha querido explicar, por otro lado, el impacto económico de deja con muchos empleos que vienen directamente de la base

Según sus palabras la base tiene una estación muy importante planteada y en una situación estratégica, tanto para España como para Estados Unidos ,y más allá de las cuestiones puntuales el entendimiento tiene que seguir existiendo. Ruiz Arana ha dicho que Rota es un ejemplo de convivencia, integración y de intercambio cultural.