Puerto Real programa una serie de acciones de concienciación sobre la implantación del contenedor marrón en el municipio

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de GEN, avanza en el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de reciclaje con la implantación inminente del contenedor marrón, destinado a los residuos orgánicos. Se trata de un paso decisivo para mejorar la eficiencia del servicio municipal de recogida y para implicar a la ciudadanía en la protección ambiental del municipio.

Con motivo de esta novedad, en las próximas semanas se pondrá en marcha una campaña divulgativa por barrios para explicar el funcionamiento del nuevo sistema y se entregará un kit de orgánica compuesto por un cubo aireado de 10 litros, un rollo de bolsas compostables y un folleto explicativo. Su objetivo es fomentar la separación en origen de los residuos orgánicos y recordar la obligatoriedad de clasificar correctamente todas las fracciones.

El nuevo contenedor marrón contará con sistema de apertura mediante tarjeta, lo que permitirá hacer un seguimiento del uso y avanzar hacia un modelo de tarifa justa, en el que cada vecino pague en función de su implicación en la separación de residuos. La correcta separación permitirá transformar los residuos orgánicos en compost y/o biogás, cerrando así el círculo de la economía circular y reduciendo los problemas derivados del depósito en el contenedor gris. El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha subrayado que esta implantación supone “un cambio de modelo en la gestión de residuos”, un cambio además marcado por la legislación vigente.

Con esta campaña, el Ayuntamiento y GEN aspiran a cambiar la visión ciudadana sobre los residuos: de problema a recurso. La incorporación del contenedor marrón puede marcar un punto de inflexión hacia el cumplimiento de los objetivos europeos, que exigen alcanzar al menos un 55% de reciclaje en 2025. Su éxito dependerá en gran medida de la participación activa de todos los vecinos y sectores del municipio.