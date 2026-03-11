José Ignacio García (Adelante): "Nos hemos pegado casi 20 años sin poner dinero en las carreteras de la Sierra y ahora nos sorprendemos de que se rompan"

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía y candidato en las elecciones autonómicas, José Ignacio García, cree indispensable actuar de manera urgente en las carreteras de la Sierra de Cádiz tras el paso del tren de borrascas y ha denunciado la falta de inversión histórica en la red viaria serrana ya que los problemas que ahora sufre, dice el portavoz, son causa de una falta de inversión histórica.

En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, el portavoz de Adelante ha criticado que "el PP y el PSOE han hecho dejación de funciones en materia de infraestructuras". Otro de los ejemplos que ha puesto el portavoz es el IES Hozgarganta en Jimena de la Frontera, que sufre de problemas estructurales crónicos.