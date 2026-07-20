El próximo 1 de agosto se inicia el plazo de presentación de solicitudes para las plazas del aparcamiento Hermanas Mirabal

La empresa municipal de aparcamientos Emasa abrirá el próximo 1 de agosto y hasta el 31 de el mismo mes el plazo de presentación de solicitudes para optar a una plaza en el nuevo aparcamiento Hermanas Mirabal, que cuenta con 90 plazas para vehículos y 8 para motos.

Emasa prevé que una vez recibidas estas solicitudes se celebre un sorteo ante notario a mediados del mes de septiembre, con el objetivo de poner en funcionamiento este aparcamiento en el mes de octubre.

Los requisitos para optar a estas plazas, que serán de alquiler, es estar empadronado en Cádiz y vivir en un círculo de 200 metros a la redonda de este estacionamiento situado en los bajos del edificio Hermanas Mirabal, en la plaza Real Hospital Segunda Aguada.

Solo se permitirá un vehículo por vivienda y contará con los siguientes precios mensuales: 78 euros para los vehículos normales, 88 euros para vehículos superior (estas plazas son más grandes que las de los vehículos normales), 78 euros para movilidad reducida y 25 euros para motos.

Para la puesta en marcha de este aparcamiento, desde Emasa se están llevando a cabo una serie de trabajos de acondicionamiento como el arreglo del ascensor y la reparación de los castilletes de acceso al parking.

Este aparcamiento de Hermanas Mirabal, que beneficiará a vecinos de los alrededores de esta zona, se pone en marcha una vez que se han llevado a cabo otras medidas en la ciudad para mejorar el aparcamiento y que tienen como principal objetivo la creación de más estacionamientos y el blindaje a los residentes.

Es el caso de las nuevas zonas de estacionamiento regulado en la ciudad o los nuevos aparcamientos tácticos gratuitos situados en el Campo del Cura, con 78 plazas; y los antiguos terrenos de Navalips, con 220 plazas.