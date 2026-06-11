Procasa agiliza la construcción de 35 nuevas viviendas de alquiler social en Puntales

El Consejo de Administración de la empresa municipal de la vivienda (Procasa), presidido por la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, ha aprobado la contratación de manera conjunta de la elaboración del proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud y la ejecución de las obras de construcción de 35 viviendas protegidas de alquiler social y garajes en un edificio energéticamente eficiente en Puntales.

Estas viviendas, con un presupuesto de 6.208.199,56 euros, están financiadas por la Unión Europea con fondos Next Generation procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De la cantidad total, el Ayuntamiento de Cádiz, a través de Procasa, aporta 4.949.881,92 euros y el resto, 1.258.317,64 euros se financia con los fondos europeos.

Ana Sanjuán ha explicado que esta contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras se permite porque el contrato se va a financiar con fondos europeos, “por lo que ahorraremos tiempo para hacer realidad este proyecto lo antes posible y seguir favoreciendo el acceso a la vivienda a los gaditanos”. En concreto, esta obra, tendrá que estar lista antes de diciembre del año 2028.

Según consta en el proyecto básico, este edificio contará con un total de 35 viviendas, de las que 25 viviendas son de dos dormitorios, 8 de tres dormitorios y 2 de un dormitorio. Además, la promoción dispondrá de 19 plazas de aparcamientos en semisótano, de los cuales cuatro estarán adaptados a movilidad reducida.

La presidenta de Procasa y concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible ha aclarado que, “una vez realizado proyecto básico y tras acogernos al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, hemos incrementado de 25 viviendas iniciales contempladas en el PGOU a las 35 viviendas que se prevén en la actualidad”.