La primera fase de los Depósitos de Tabacalera entrará en funcionamiento el miércoles 22 de abril

La primera fase de los antiguos Depósitos de Tabacalera entrara en funcionamiento el próximo miércoles 22 de abril. Así lo ha confirmado el alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado por la teniente de alcalde delegada de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo; y del teniente de alcalde delegado de Urbanismo y de la Unidad de Fondos Europeos del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi.

El alcalde ha explicado que no habrá acto de inauguración sino que se abrirán las puertas para la que la ciudadanía pueda empezar a utilizarlo y a llenarlo de vida. Para ello, se convocarán visitas guiadas para que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan conocer un espacio que ofrece muchas posibilidades.

Recordar que la rehabilitación de los Depósitos de Tabaco es una actuación llevada a cabo en el marco de la Estrategia EDUSI Cádiz2020: Un proyecto de ciudad, cofinanciada e la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del eje (12) urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible POCS 2014-2020.

‘Una manera de hacer Europa’ se ha realizado en consonancia con planes supralocales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo, abordando los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. En definitiva, creando un lugar de regeneración medioambiental sostenible, con nuevos espacios de innovación económica, social y cultural ubicados en edificios históricos en los que se difunda el conocimiento y se creen empresas.

El espacio que se abre el próximo miércoles contará con tres naves diferenciadas, La Nave 1, la Nave 5 y el espacio Entre Andenes, donde se van a desarrollar todo tipo de actividades.