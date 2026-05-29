El COAC 2027 comenzará el 8 de enero: cuatro fases y la cantera los fines de semana

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado este jueves en el Consejo de Participación, presidido por el alcalde de la ciudad, Bruno García, el calendario del COAC 2027. El cuadrante recoge las peticiones planteadas por los colectivos en la última reunión, estableciendo el inicio del certamen de adultos el 8 de enero y un formato de cuatro fases, reduciendo una sesión de Cuartos de Final y una de Semifinales. Este calendario plantea también dar protagonismo al certamen de la cantera, que celebraría todas las sesiones durante los fines de semana de enero.

Una de las novedades de este calendario será la ausencia de la modalidad de cuartetos en la fase de Cuartos de Final. De este modo, todos los grupos participarán en preliminares, pero los clasificados por el jurado pasarán directamente a semifinales. Del concurso de la cantera, las semifinales de Infantiles quedarían establecidas los días 9, 10, 16, 17, 23 y 24, mientras que las dos semifinales de juveniles serán los días 22 y 23 de enero. Como novedad, las dos finales de la cantera también se celebrarán durante el fin de semana: la de Infantiles el sábado 30 y la de Juveniles, el domingo 31.

En lo que respecta al COAC de adultos, se establecen 14 sesiones de preliminares, que se extenderán hasta el día 21. Tras dos días de descanso, comenzarán los Cuartos de Final, que este año contarán con seis jornadas, una menos de lo habitual, desarrollándose entre el 24 y el 29 de enero. En esta fase no participarán los cuartetos.

Las semifinales se desarrollarán durante tres días, del 1 al 3 de febrero. El 4 tendrá lugar la Final de Romanceros, que volverá a celebrarse en el Gran Teatro Falla, y el 5 de febrero, la Gran Final de Adultos. A Cuartos de Final accederán 46 participantes (10 coros y 18 comparsas y 18 chirigotas) y a las semifinales 27 (6 coros, ocho comparsas, ocho chirigotas y cinco cuartetos).