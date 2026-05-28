La Plaza de España de Cádiz acoge este viernes el concierto gratuito de la Carroza del Teatro Real

El escenario itinerante del Teatro Real de Madrid vuelve a la capital gaditana con un espectáculo que arrancará a las 21 horas

La carroza del Teatro Real, en la Plaza de España en Cádiz | Ayuntamiento de Cádiz

La Plaza de España acoge este viernes 29 de mayo a partir de las 21 horas el concierto gratuito de la obra itinerante del Teatro Real de Madrid, que llegará a la ciudad dentro de la gira de espectáculos de ópera y zarzuela que está llevando a cabo por 40 ciudades del territorio nacional y en la que estrena un escenario que ha duplicado su capacidad, con casi 14 metros de largo.

El Ayuntamiento de Cádiz instalará en la Plaza de España sillas para que el público vaya ocupando los asientos de forma gratuita por orden de llegada hasta completar el aforo disponible, que alcanzará las 700 localidades. El espectáculo, protagonizado por cantantes y pianistas del proyecto ‘Crescendo’ de la Fundación Amigos del Teatro Real, cuenta con un programa musical que incluye populares arias y duetos de algunas de las óperas más conocidas y romanzas de zarzuela. Entre las obras a representar, destacan ‘La Bohéme’, ‘Carmen’, ‘Don Carlo’, ‘Samson et Dalila’, ‘La tabernera del puerto’ o ‘La traviata’, entre otras.

REPERTORIO

PARTE I

GONZALO VILLARRUEL

«Réminiscences de Lucía de Lammermoor après Liszt»

Gonzalo Villarruel, pianista

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)

La Bohéme

«Si, mi chiamano Mimì»

Rosa Gomariz, soprano

GEORGES BIZET (1838-1875)

Carmen

«La fleur que tu m'avais jetée»

Eduardo Pomares, tenor

GIACOMO PUCCINI (1858-1924)

La Bohéme

«O soave fanciulla»

Rosa Gomariz, soprano Eduardo Pomares, tenor

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)

Don Carlo

«Io morrò, ma lieto in core»

