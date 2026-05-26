Blue Jeans, Arantxa Portabales o Jorge Molist, entre las estrellas de la Feria del Libro de San Fernando dedicada a Sherlock Holmes

San Fernando volverá a convertir la plaza del Rey en el gran punto de encuentro cultural de la provincia con la celebración de la Feria del Libro 2026, que tendrá lugar del 15 al 20 de junio y que este año estará dedicada al universo de Sherlock Holmes y la literatura victoriana.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha presentado hoy la programación junto a la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, a representantes de librerías, editoriales, clubes de lectura y colectivos culturales de la ciudad, destacando “la enorme evolución” que ha experimentado esta cita en los últimos años hasta consolidarse como “una de las ferias del libro con mayor crecimiento y proyección de la provincia”.

“Hace cinco años emprendimos el objetivo de hacer crecer la Feria del Libro de San Fernando y hoy podemos decir que se ha convertido en un auténtico evento cultural y familiar, capaz de atraer cada vez a más público, más profesionales del sector y más actividad para la ciudad”, ha señalado la alcaldesa.

Cavada ha subrayado que el éxito de la Feria responde a “la combinación de muchos elementos”: una programación de calidad, una estética cuidada al detalle, la participación del sector cultural y una apuesta decidida por convertir la experiencia en algo inmersivo y atractivo para todos los públicos.