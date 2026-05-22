El nuevo paradigma de los aparcamientos en Cádiz: prioridad para empadronados

El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha presentado las nuevas medidas para mejorar el aparcamiento en la ciudad, que comenzarán a aplicarse a partir del próximo 1 de julio y que continuarán en una segunda fase el 1 de enero del 2027. El alcalde ha explicado que los principales objetivos de estas medidas son la generación de más aparcamiento en la ciudad, el blindaje a los residentes y la bajada de los precios actuales.

Bruno García ha explicado que “estas medidas las vamos a aplicar en un contexto de una necesidad de mejora del sistema actual, por la limitación de espacio con el que cuenta Cádiz, con una visión global en la ciudad, atendiendo a las peticiones de los barrios y de los vecinos, ante la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el impulso de los nuevos autobuses”.

Ha añadido que “tras la celebración de varias reuniones con los vecinos y realizando un diagnóstico global de la ciudad, vamos a poner en marcha este sistema que aplicaremos en dos fases y que busca blindar y favorecer el aparcamiento para residentes”. La primera de ellas comenzará el 1 de julio, donde se aplicarán con las tarifas actuales. La segunda será a partir del 1 de enero del próximo año, una vez que se lleve a cabo la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tasas del estacionamiento regulado.

Plano de los nuevos aparcamientos en Cádiz | Ayuntamiento de Cádiz

La ciudad, dividida en tres zonas

Así, la ciudad se dividirá en tres zonas diferenciadas: casco histórico, extramuros y la zona interdistritos. El alcalde ha incidido en que en el sistema aún vigente la zona verde para residentes se ciñe al barrio o zona en la que reside el titular de la tarjeta. Sin embargo, ahora cambia y todos los vecinos del casco histórico y extramuros poseedores de la tarjeta podrán estacionar en cualquier zona verde y naranja del mismo aunque no podrán utilizarla en la otra.

Por su parte, la zona interdistritos es para las dos zonas que dividen el casco histórico y extramuros, como son el barrio de Santa María y Bahía Blanca. Estos residentes podrán aparcar indistintamente en Bahía Blanca y en los aparcamientos regulados en zona naranja de la avenida de Astilleros y junto a la muralla de la Cuesta de las Calesas. A los residentes de Santa María se les permite también el uso de todo el casco histórico, aunque no extramuros. A los de Bahía Blanca todo extramuros pero no el resto del casco histórico.

Entre las novedades de este sistema está que los poseedores de la tarjeta verde tendrán derecho a aparcar también en zona naranja sin aumento del coste de su zona de influencia pero si aparca en la otra tendrían que abonar según la tarifa correspondiente. “La zona naranja comparte así el objetivo de zona para residentes y aparcamiento en rotación”, ha afirmado el alcalde, que ha declarado a su vez que se mantienen las zonas azules en rotación y las zonas libres sin regulación.

El nuevo sistema implica la no aplicación de la zona azul y naranja de verano extraordinaria que se venía dando hasta ahora. En definitiva “para blindar el aparcamiento de los residentes, crece el número de aparcamientos verdes y naranjas en la ciudad y llega a todos los barrios”, ha manifestado Bruno García.

El número de plazas es el siguiente:

Zona verde. De las 2.748 (21%) actuales se pasa a 4.869 (37%).

Zona naranja. De las 2.128 (16%) actuales se pasa a 3.428 (26%).

Zona azul. De las 1.025 (8%) actuales baja a 902 (7%).

Zonas libres. De las 7.317 (55%) actuales pasa a 4.019 (30%).

Todas estas medidas se aplicarán a partir del próximo 1 de julio.

Segunda fase

Las nuevas tarifas se empezarán a aplicar a partir del 1 de enero, que serán los siguientes:

Tarjeta verde: De los 70,40 euros anuales actuales se pasará a 50 euros anuales.

Zona naranja: De los 1,20 euros la hora se bajará a 1 euro la hora.

Zona azul: mantendrá el precio de 1 euros la hora.

Tarjeta de autónomos: De los 90 euros mensuales actuales pasará a 60 euros al mes.

Bruno García ha destacado que “para obtener una tarjeta verde de residentes será obligatorio estar empadronado en la ciudad” y ha anunciado que para favorecer el buen uso de estas zonas verdes se va a aumentar en esta segunda fase el precio de la sanción por aparcar en las mismas, pasando de los 40 a los 80 euros. Ha indicado además que se va a producir un aumento de la plantilla de la empresa municipal de aparcamientos (Emasa) para que se pueda llevar un control eficiente de estas plazas.

Aparcamientos tácticos

Dentro de las medidas que se van a llevar a cabo para generar más plazas de aparcamientos también está la puesta en funcionamiento el próximo viernes del aparcamiento del Campo del Cura, con 78 plazas para coches y dos zonas de motos. Además, también se está trabajando para que en próximas fechas entre en funcionamiento el aparcamiento táctico del antiguo Navalips, con un total de 200 plazas. Ambos aparcamientos situados en extramuros serán zona libre y sin coste alguno para sus usuarios. Por otro lado, también se incrementarán los espacios para motos en la circunvalación del casco histórico.

Nuevos aparcamientos

El alcalde ha explicado que se está trabajando para que el número de aparcamientos en la ciudad aumente aún más. Por un lado, en el pabellón Portillo, donde se prevén 389 plazas; el del Real Hospital de la Segunda Aguada, con 120 plazas; otro nuevo en el entorno de la Plaza de Sevilla, para 900 vehículos y se contempla la posibilidad de hacer un aparcamiento en altura en la parcela de la Avenida de Astilleros, “tal y como comprometimos en la campaña electoral”.