Las primeras 20 familias de la barriada Manuel de Falla ya tienen una nueva vivienda protegida en alquiler

El alcalde de Cádiz, Bruno García; la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible y presidenta de la empresa municipal de la vivienda (Procasa), Ana Sanjuán; la subdelegada del Gobierno de la nación en Cádiz, Blanca Flores; y el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet; han entregado este jueves las 20 nuevas viviendas protegidas en alquiler de la promoción de García de Sola, 20, promovida por Procasa.

Esta promoción cuenta con un presupuesto de 2.673.843 euros y ha sido cofinanciada por el Ayuntamiento de Cádiz, que aporta 1.164.280,50 euros; la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación, a través del Programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler en Andalucía con 285.000 euros y 408.187,50 euros, respectivamente; y cuenta con fondos europeos Next Generation para la promoción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con 816.375 euros de subvención.

Se trata de 20 viviendas protegidas de alquiler en régimen especial. 10 de ellas son viviendas de dos dormitorios, 8 viviendas de 3 dormitorios, y 2 viviendas de un dormitorio. En cuanto a los cupos, 14 de las viviendas son de cupo general, 3 viviendas son para mayores de 65 años con dificultades de accesibilidad, 2 viviendas para personas con movilidad reducida y 1 vivienda para persona con discapacidad.

Con esta entrega de viviendas se inicia el proceso de realojo de las 20 primeras familias que proceden de la barriada Manuel de Falla, donde en los próximos años se desarrollará una de las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, con la construcción de más de 200 nuevas viviendas. Los realojos continuarán con otras 28 familias que se trasladarán a la promoción de Marqués de Crópani, actualmente en ejecución