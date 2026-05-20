El Ayuntamiento de Cádiz celebra el Día de los Museos con una semana de espectáculos, visitas guiadas, rutas y mesas redondas

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, que tendrá lugar el próximo 18 de mayo, el Ayuntamiento de Cádiz llevará a cabo diferentes actividades a lo largo de la próxima semana. Entre el 18 y el 23 de mayo, se llevarán a cabo visitas guiadas a exposiciones, rutas, mesas redondas y espectáculos en diferentes espacios culturales, como el ECCO, Espacio Cultural Ancha, 16; Castillo de Santa Catalina, Mercado Central, Museo de las Cortes Monumento de la Puerta de Tierra, además de espacios abiertos.

Este año 2026, el lema será «Museos uniendo un mundo dividido», centrándose en el potencial de los museos para actuar como puentes entre las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, fomentando el diálogo, el entendimiento, la inclusión y la paz dentro y entre las comunidades de todo el mundo.

Las actividades en los distintos museos de la ciudad serán las siguientes:

Lunes 18 de mayo

Lugar: Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO)

18 horas: Visita guiada a la exposición Memorias del siglo XX. Colección de Julián Castilla

19 horas: Mesa redonda: ‘Reflexiones sobre el coleccionismo en el siglo XXI’

Martes 19 de mayo

Lugar: Espacio Cultural Ancha, 16

19 horas: Visita guiada a la exposición Catedrales: cuadros al óleo de luz divina

Lugar: Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO)

20 horas: Foro Costus: recuerdo a Magda Bellotti

Miércoles 20 de mayo

Lugar: Castillo de Santa Catalina

19 horas: Visita guiada a la exposición La explosión de Cádiz de 1947

Jueves 21 de mayo

Lugar: Mercado Central de abastos (fachada principal)

19 horas: Visita guiada a la exposición Et in Arcadia Ego

Lugar: Paseo Antonio Burgos

20.30 horas: Visita guiada a la exposición I Muestra fotográfica popular Ciudad de Cádiz

Viernes 22 de mayo

Lugar: Escaleras del convento de Santo Domingo

11 horas: Ruta guiada Paseando por Cádiz con Delacroix

Lugar: Paseo Antonio Burgos

12 horas: Visita guiada a la exposición I Muestra fotográfica popular Ciudad de Cádiz

Sábado 23 de mayo

Lugar: Castillo de Santa Catalina

11 horas: Visita guiada a la exposición Océano

Lugar: Castillo de Santa Catalina

12 horas: Visita guiada a la exposición Encuentros Delacroix

PROGRAMACIÓN MUSEO DE LAS CORTES

La expresión artística centrará la programación del Museo de las Cortes. Este año coincide con las obras de mejora de sus instalaciones de este espacio cultural aunque no se ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar de conmemorar este día desarrollando una programación externa en el entorno del propio Museo igual que en el Museo del Títere.

Viernes 22 de mayo

-Danza. Escuela Bolera a cargo del alumnado del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz «Maribel Gallardo»

Horario: 20:00 horas

Duración: 40 minutos

Destinatario: Público general y familiar

Lugar: Plazuela del Oratorio de San Felipe Neri

Programa: El alumnado de Enseñanzas Profesionales de Danza Española del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz ‘Maribel Gallardo’ interpretará coreografías de ‘Escuela Bolera’.

-Danza contemporánea. Compañía Chantal Goudard interpreta “El viaje del bolero”

Horario: 22:00 horas

Destinatario: Público general y familiar

Lugar: Plazuela del Oratorio de San Felipe Neri

Coreografía e interpretación de Chantal Goudard (danza Contemporánea)

6 Bailaoras de Baile Flamenco de formación profesional del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz ‘Maribel Gallardo’. Colabora Pepa Merce. Música: Maurice Ravel

MONUMENTO DE PUERTA DE TIERRA

Jueves 21 de mayo

-Flamenco a cargo del alumnado del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz «Maribel Gallardo»

Horario: 20:00 horas

Duración: 40 minutos

Destinatario: Público general y familiar

Programa: El alumnado de Enseñanzas Profesionales de Danza Española del Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz ‘Maribel Gallardo’ interpretará baile flamenco.