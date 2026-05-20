Nuevas obras en la calle Buen Pastor en San Fernando para mejorar la evacuación de aguas

El Ayuntamiento de San Fernando ha iniciado las obras de renovación de la red de recogida de aguas pluviales y mejora del abastecimiento en la calle Buen Pastor, concretamente en el tramo comprendido entre los números 305 y 319 y su intersección con la calle María Zambrano, una actuación destinada a reforzar la capacidad de drenaje urbano y minimizar el riesgo de inundaciones en esta zona de la ciudad.

La intervención cuenta con una inversión de 120.000 euros y se enmarca dentro de la estrategia municipal de adaptación y respuesta frente a los efectos del cambio climático, que está provocando episodios meteorológicos cada vez más intensos y frecuentes, como lluvias torrenciales y fenómenos asociados a la subida del nivel del mar.

En este sentido, tanto la DANA registrada hace dos años, que provocó importantes inundaciones en distintos puntos del país, como el tren de borrascas vivido a comienzos de este año, evidenciaron la necesidad de continuar reforzando las infraestructuras hidráulicas urbanas y adoptar nuevas medidas preventivas frente a situaciones meteorológicas extremas. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha señalado que esta actuación “responde al compromiso del Ayuntamiento con la seguridad, la prevención y la mejora continua de las infraestructuras urbanas ante los desafíos derivados del cambio climático”.

Asimismo, ha destacado que “la ciudad necesita seguir adaptándose a una nueva realidad climática que exige inversiones sostenidas y soluciones eficaces para proteger a la ciudadanía y mejorar la resiliencia urbana”. Las obras, que tiene prevista una duración de tres meses, contemplan la ejecución de una nueva canalización en la calle María Zambrano para redirigir las aguas pluviales hacia el aliviadero de Gallineras, evitando así que continúen confluyendo en la estación de bombeo de El Cerro, como sucede actualmente. Esta medida permitirá reducir significativamente el volumen de agua que llega a dicha zona y disminuir el riesgo de acumulaciones e incidencias durante episodios de lluvias intensas.