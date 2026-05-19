Entrevista

Cruz Roja Cádiz celebra la VII Feria de Empleo en los Depósitos de Tabaco de Cádiz

La Organización ha abierto el plazo de inscripción para las personas interesadas en mejorar su empleabilidad

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Cruz Roja celebrará el próximo 4 de junio la VII edición de la Feria de Empleo provincial en un enclave emblemático: los Depósitos de Tabaco de Cádiz capital, que se convertirán en un gran espacio de encuentro entre empresas y talento. Bajo el lema “Creando oportunidades para el empleo”, Cruz Roja volverá a impulsar este foro de conexión entre personas en búsqueda de empleo y empresas, favoreciendo nuevas oportunidades laborales y el acceso al mercado de trabajo.

La Feria contará con la participación de más de 40 empresas de distintos sectores, que darán a conocer los perfiles profesionales más demandados, las nuevas necesidades formativas y las vacantes disponibles en sus organizaciones. Además de facilitar el contacto directo entre empresas y candidaturas, el evento ofrecerá una amplia programación de actividades y ponencias desde las 9.00 hasta las 16.00 horas.

Entre ellas destaca la conferencia “Im-parables”, a cargo de Enric Company; el taller “Competencias creativas para la generación de ideas”, impartido por Julio Segundo; el taller “Emprender bajo la fórmula cooperativa”, de la mano de Raquel Palacios; y el Foro de Transferencia para Empresas. El plazo de inscripción para participar en esta jornada de conexión y networking ya está abierto. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/Bjr1tWq0jf

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