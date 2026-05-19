Cruz Roja Cádiz celebra la VII Feria de Empleo en los Depósitos de Tabaco de Cádiz

Cruz Roja celebrará el próximo 4 de junio la VII edición de la Feria de Empleo provincial en un enclave emblemático: los Depósitos de Tabaco de Cádiz capital, que se convertirán en un gran espacio de encuentro entre empresas y talento. Bajo el lema “Creando oportunidades para el empleo”, Cruz Roja volverá a impulsar este foro de conexión entre personas en búsqueda de empleo y empresas, favoreciendo nuevas oportunidades laborales y el acceso al mercado de trabajo.

La Feria contará con la participación de más de 40 empresas de distintos sectores, que darán a conocer los perfiles profesionales más demandados, las nuevas necesidades formativas y las vacantes disponibles en sus organizaciones. Además de facilitar el contacto directo entre empresas y candidaturas, el evento ofrecerá una amplia programación de actividades y ponencias desde las 9.00 hasta las 16.00 horas.

Entre ellas destaca la conferencia “Im-parables”, a cargo de Enric Company; el taller “Competencias creativas para la generación de ideas”, impartido por Julio Segundo; el taller “Emprender bajo la fórmula cooperativa”, de la mano de Raquel Palacios; y el Foro de Transferencia para Empresas. El plazo de inscripción para participar en esta jornada de conexión y networking ya está abierto. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/Bjr1tWq0jf