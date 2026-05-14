Las playas de Chiclana renuevan sus banderas azules

La Bandera Azul volverá a ondear este verano en las playas de La Barrosa y Sancti Petri. Así lo han anunciado la delegada municipal de Playas, Ana González, y el representante de Cruz Roja, Javier Gil. Chiclana ha renovado también las banderas azules para el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, por su labor en cuanto a educación ambiental; así como al sendero azul el ubicado en Novo Sancti Petri, entre los hoteles Riu y Royal Hideaway hasta llegar a la Torre del Puerco, que ofrece magníficas vistas de la playa de La Barrosa, junto al cordón dunar y rodeados de la flora autóctona.

Además, Chiclana ha recibido dos Menciones Especiales. La primera es al ‘Servicio de Socorrismo’ y la segunda es la mención ‘Soludable’, que es la primera vez que se concede y que va vinculada a la prevención de riesgos relacionados con la temperatura y el sol. Se conceden cuatro menciones especiales y Chiclana cuenta con dos de ellas. Hay que destacar que estas cuatro menciones se conceden, cada una, a tres playas y Chiclana vuelve a destacar por estar en dos de ellas. Ana González ha señalado que renovar estas banderas “supone mimar y cuidar un patrimonio natural que tenemos en el municipio y que son nuestras playas”. Además, con respecto a las menciones especiales ha explicado que en toda España, cada año, hay tres municipios que acceden a cada una de ellas “y detrás de ellas lo que hay es el trabajo de muchas personas y empresas, que se desviven por la playa, empezando por el Ayuntamiento de Chiclana y Cruz Roja y pasando por muchas otras que se encargan de la limpieza y de otros tantos servicios que ofrecemos en nuestras playas. Estos reconocimientos son el fruto del trabajo conjunto de muchas personas”.

Con respecto a la mención del ‘Servicio de Socorrismo’, ha destacado la gran labor que realiza Cruz Roja en este servicio, así como la profesionalidad de todas las personas que componen este equipo. “Hasta ahora eran tres las menciones y este año se suma la mención ‘Soludable’ y en esta primera edición ha sido concedida al Ayuntamiento de Chiclana, junto a otros dos del resto de España”, ha destacado, explicado que para este reconocimiento se presentó el proyecto ‘Pequeño socorrista’, en el que los niños reciben nociones de hábitos saludables y la prevención contra las altas temperaturas. “Otro de los proyectos presentados para esta mención fue el de los protocolos de Cruz Roja para la prevención de las altas temperaturas. Gracias a estas dos iniciativas hemos logrado este nuevo reconocimiento de Bandera Azul”, ha señalado.

Javier Gil ha reseñado que “hablar de Cádiz y hablar de playas es hablar de Chiclana, porque es referencia. Las playas de Chiclana son el escaparate de la provincia”, destacando que “hablar de Chiclana es también hablar de Cruz Roja, porque existe un vínculo muy fuerte, con un servicio que se va adaptando a las necesidades actuales y futuras del municipio”. También ha destacado la labor conjunta que se realiza “y que hace posible que la playa sea la mejor de España. Esto no sería posible sin la apuesta clara del Ayuntamiento y de la Cruz Roja. Cuidamos con mimo y de cerca de nuestras instalaciones y de nuestro personal”. Además, ha agradecido la apuesta del Ayuntamiento por la Cruz Roja “para que pueda estar en estas playas, dando el servicio y la calidad con la que contamos. En las valoraciones, somos los mejores valorados por parte de la ciudadanía. Estamos para proteger, para sensibilizar, para educar y para acompañar, haciendo que todas las personas puedan acceder a la playa”.