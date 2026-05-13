Abierto el plazo de inscripción para el Concurso de Juanillos

Una de las novedades de esta edición será la creación de una nueva categoría, destinada a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, que contarán con premios propios. De este modo, se establece la categoría de AMPAs y la categoría correspondiente a asociaciones y otras entidades.

Según las bases de la convocatoria, para la categoría de AMPAs, el tema será libre y el Juanillo tendrá que realizarse con materiales totalmente reciclados en dependencias del colegio, con la finalidad de dar a conocer y visualizar el trabajo realizado para la conservación de esta tradición por parte de los más jóvenes. Por ello, el Juanillo se expondrá en las dependencias del colegio y no será quemado.

Con respecto a la categoría de asociaciones y entidades, se mantienen los requisitos de años anteriores, que recogen que el tema será libre y que debe estar confeccionado con materiales reciclados en su totalidad (no contaminantes), sin contar en su interior con estructuras metálicas, excepto materiales de unión (tornillos, clavos, etc.). En lo que respecta a sus dimensiones, tendrá una superficie máxima de 9 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.5 metros.

El jurado otorgará tres premios en cada categoría. En el caso de las AMPAs, se repartirán tres premios, dotados con 600, 400 y 250 euros. Para la categoría de entidades, se mantendrán los premios de 1.000 euros (primero), 500 (segundo) y 300 (tercero) euros, respectivamente. En este caso y como es tradicional, la quema se realizará el día 23 de junio, siempre que las condiciones y fenómenos atmosféricos lo permitan.