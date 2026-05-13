En Cádiz

Abierto el plazo de inscripción para el Concurso de Juanillos

La Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz abre el plazo de inscripción para participar en el Concurso de Juanillos 2026. El período de recepción de inscripciones estará abierto desde el 12 hasta el 25 de mayo y la solicitud debe presentarse en el registro electrónico de la red SARA (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do).

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Juanillos en Cádiz
Juanillos en Cádiz | Onda Cero

Una de las novedades de esta edición será la creación de una nueva categoría, destinada a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, que contarán con premios propios. De este modo, se establece la categoría de AMPAs y la categoría correspondiente a asociaciones y otras entidades.

Según las bases de la convocatoria, para la categoría de AMPAs, el tema será libre y el Juanillo tendrá que realizarse con materiales totalmente reciclados en dependencias del colegio, con la finalidad de dar a conocer y visualizar el trabajo realizado para la conservación de esta tradición por parte de los más jóvenes. Por ello, el Juanillo se expondrá en las dependencias del colegio y no será quemado.

Con respecto a la categoría de asociaciones y entidades, se mantienen los requisitos de años anteriores, que recogen que el tema será libre y que debe estar confeccionado con materiales reciclados en su totalidad (no contaminantes), sin contar en su interior con estructuras metálicas, excepto materiales de unión (tornillos, clavos, etc.). En lo que respecta a sus dimensiones, tendrá una superficie máxima de 9 metros cuadrados, con una altura máxima de 3.5 metros.

El jurado otorgará tres premios en cada categoría. En el caso de las AMPAs, se repartirán tres premios, dotados con 600, 400 y 250 euros. Para la categoría de entidades, se mantendrán los premios de 1.000 euros (primero), 500 (segundo) y 300 (tercero) euros, respectivamente. En este caso y como es tradicional, la quema se realizará el día 23 de junio, siempre que las condiciones y fenómenos atmosféricos lo permitan.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer