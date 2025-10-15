En Barbate

Barbate y Tánger exploran puntos de cooperación internacional para reforzar su unión

El alcalde, Miguel Molina, mantiene un encuentro institucional con su homólogo de Tánger, Mounir Laymouri, gracias a la mediación del alcalde de Larache, Abdelmoumen Sbihi

Onda Cero Cádiz

Barbate |

El alcalde de Barbate y el alcalde de Tánger en la casa consistorial
El alcalde de Barbate y el alcalde de Tánger en la casa consistorial | OCR

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha mantenido un encuentro institucional con el alcalde de Tánger, Mounir Laymouri, en una reunión celebrada gracias a la mediación del alcalde de Larache, Abdelmoumen Sbihi, municipio hermanado con Barbate; en la que también han estado representantes empresariales tanto de España con Marruecos. El objetivo de esta primera toma de contacto, ha sido abrir vías de colaboración cultural, económica y marítima entre ambas ciudades, apostando por un modelo de desarrollo conjunto entre Barbate y el norte de Marruecos.

“Tánger es una de las grandes ciudades de África, con un desarrollo industrial, turístico y comercial muy potente, y Barbate debe mirar al otro lado del Estrecho con visión de futuro”, ha explicado Miguel Molina. El alcalde ha subrayado que este encuentro supone el inicio de un trabajo de cooperación internacional sin precedentes entre ambos territorios, afirmando que “queremos trabajar juntos en modelos de desarrollo y en conexiones marítimas que nos unan. Igual que lo hizo Tarifa en su momento, Barbate también puede convertirse en un punto clave de enlace con Marruecos”.

Molina ha destacado, además, la importancia de trasladar esta visión a las instituciones españolas a las que “debemos hacer ver la potencialidad de Barbate; estamos frente a Tánger, una ciudad cuyo tamaño equivale a toda la provincia de Cádiz, y abrir vías de comunicación con ella puede generar grandes oportunidades económicas, industriales y turísticas para nuestro municipio”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer