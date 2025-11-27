Cuándo se encienden las luces de Navidad en Cádiz 2025: el mejor lugar para verlas

El Ayuntamiento de Cádiz dará comienzo este viernes a la Navidad con el acto de inauguración oficial del alumbrado extraordinario. La Plaza de San Juan de Dios acogerá desde las 19 horas el acto de encendido, que este año estará protagonizado por la bailaora gaditana María Moreno, que encarnará al Espíritu de la Luz. Este novedoso espectáculo fusionará flamenco, música sinfónica ligera, efectos especiales y lumínicos y la arquitectura, convirtiendo el propio Ayuntamiento y la plaza en un escenario vivo.

Tras el espectáculo de inauguración, la jornada festiva continuará con la actuación del grupo gaditano flamenco ‘Puro Cádiz’, compuesto por voces femeninas y masculinas, que interpretará obras incluidas en su último disco ‘Herencia de un barrio’, villancicos flamencos. Con el objetivo de garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida al espectáculo, se ha instalado para la ocasión una plataforma reservada para este colectivo, que estará situada frente a la Iglesia de San Juan de Dios, detrás del quiosco, por lo que se recomienda la entrada de estas personas con suficiente tiempo de antelación por la calle Sopranis o la calle San Juan de Dios.

En qué calles de Cádiz hay luces de Navidad

El Ayuntamiento de Cádiz iluminará 65 calles y 22 plazas diferentes de la ciudad, tanto del casco histórico como de extramuros, y ha renovado el diseño del 50% de los adornos. Entre las novedades, destaca un nuevo espectáculo de luz y sonido en la Plaza de San Juan de Dios, que ofrecerá tres pases diarios, a las 19, 20 y 21 horas. Este bosque mágico de Navidad transforma la zona central de la Plaza de San Juan de Dios en un pasillo monumental de luz y naturaleza.

Cada arco se compone de dos grandes ramas de árboles que se inclinan y se encuentran en la zona alta, a 12 metros de altura, formando una bóveda luminosa que envuelve a los visitantes. Asimismo, también se ha estrenado un árbol de Navidad en la Plaza de la Catedral que alcanza los 17 metros de altura, y que cuenta con miles de luces leds cálidas y cientos de bolas decorativas doradas y burdeos, así como una gran estrella que corona la estructura.

También desde este viernes abrirán al público los parques de Navidad de la Plaza de San Antonio y de la Plaza de España. El horario de lunes a viernes será de 15:30 a 23:00 horas y de 11:30 a 23:00 horas los días festivos. A partir del 18 de diciembre, el horario de apertura se ampliará de 11:30 a 23:00 horas.

El horario de la iluminación extraordinaria de Navidad será el siguiente: desde las 18 horas hasta las doce de la noche, del 30 de noviembre al 6 de enero. Los días 28 y 29 de noviembre; así como los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, el horario se ampliará hasta la 1 de la madrugada, extendiéndose los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, hasta las 3 de la madrugada.