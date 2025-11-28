Cuándo se encienden las luces de Navidad en San Fernando 2025: el mejor lugar para verlas

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha presentado las celebraciones navideñas con el cartel y la programación que acompañará estas fiestas hasta el 6 de enero. Cavada, ofreció un adelanto de todas las actividades y novedades que conforman una Navidad diseñada para toda la familia. Una programación que tiene una especial atención a la infancia y a la dinamización económica del municipio. La Navidad de San Fernando se planifica con tiempo y con un objetivo claro: “que nuestras vecinas y vecinos, y quienes nos visitan, vivan momentos inolvidables, que se conviertan en recuerdos imborrables,” señaló Patricia Cavada.

La regidora recordó cómo, prácticamente un año antes de cada Navidad, el equipo municipal ha trabajado para la puesta en marcha de una programación teniendo muy presente a los niños y a las familias que disfrutan intensamente estas fechas. “Pensamos en esos instantes que se comparten en familia, en las visitas de quienes vienen a pasar las fiestas con los suyos, y también en los compañeros y compañeras que aprovechan estas fechas para celebrar juntos,” explicó.

Horario del encendido de luces

La plaza del Rey y el Ayuntamiento volverán a ser el corazón de las fiestas. Ambos espacios se han convertido en auténticos iconos de la Navidad isleña. En esta edición, el entorno cobrará aún más fuerza, ya que concentrará algunos de los elementos decorativos y escénicos que anteriormente se distribuían por otros puntos de la ciudad. El sábado 29 de noviembre a partir de las 18h30 tendrá lugar el acto oficial de encendido del alumbrado navideño, uno de los momentos más esperados del calendario festivo. En los últimos años se ha consolidado viviéndose con enorme ilusión por parte de los niños y las familias.

Este acto, además de su carga emocional y simbólica, se ha convertido en un auténtico motor de dinamización del centro de la ciudad, atrayendo a miles de personas y contribuyendo a impulsar la actividad comercial y hostelera, y un elemento clave de este éxito de participación ha sido la participación de figuras relevantes que han acompañado como protagonistas a la alcaldesa en ese momento tan especial. Su creciente acogida, aceptación y éxito han hecho de este evento una cita ineludible que marca el comienzo oficial de la Navidad en San Fernando.

La jornada comenzará con una actividad infantil, pensada especialmente para los más pequeños, que servirá de preludio al gran encendido. Posteriormente, la artista Nía será la encargada de pulsar el botón que iluminará toda la ciudad y el gran árbol de Navidad. A continuación, la cantante ofrecerá un concierto especial de bienvenida, en el que la música navideña y los villancicos tendrán un papel protagonista. Este espectáculo marcará oficialmente el inicio de la programación navideña, que se prolongará durante las próximas semanas con actividades para todos los públicos. Nía ha sido elegida para protagonizar el encendido de este año por su reconocida trayectoria musical y su estrecha vinculación con la Navidad.