Los premios anuales Onda Cero Cádiz se entregarán el próximo 24 de noviembre

Atresmedia Radio celebra el próximo 24 de noviembre la entrega de los PREMIOS ANUALES ONDA CERO en la provincia de Cádiz. El evento tendrá lugar a las 18.30 en el Edificio Heracles de la Zona Franca de Cádiz, con entrada libre hasta completar aforo.

La gala, que será presentada por los comunicadores de Onda Cero Cádiz, José Antonio Rivas y Carmen Paul, tiene como objetivo reconocer públicamente la labor de personas, entidades, asociaciones y empresas que, con su trabajo y dedicación, proyectan de forma positiva la imagen de la provincia de Cádiz.

El evento cuenta con la colaboración institucional del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, y el patrocinio de Mascotas Ávila, Bodegas Williams & Humbert, Clínica García Graf y Capricho Andaluz. En esta edición, los galardones han recaído en distinguidos premiados por su contribución en diversas áreas:

Jesús Maeso Caro (Premio a la Trayectoria Literaria/Cultural): Este galardón refuerza la posición de Jesús Maeso de la Torre como uno de los referentes indiscutibles de la novela histórica española, y subraya la importancia de su obra en la difusión de la historia y las tradiciones de Cádiz.

Mesón Cumbres Mayores (Premio a la Excelencia Gastronómica): Con una tradición de 25 años, el Mesón Cumbres Mayores es un establecimiento hostelero de referencia en la ciudad de Cádiz, conocido por su cocina basada en productos de cercanía, trato familiar y ambiente acogedor. Su oferta gastronómica combina la tradición culinaria con toques de modernidad, conquistando los paladares de quien lo visita.

Mujeres de acero de Cádiz (Premio al Compromiso Social/Laboral): Este galardón refuerza la visibilidad y el impacto de la Asociación, confirmando la relevancia de su trabajo y su papel fundamental en el tejido social y la defensa de la igualdad en la ciudad de Cádiz.

Asociación Alendoy (Premio a la Inclusión y Equidad): Otorgado por el compromiso de la Asociación Alendoy con la comunidad, destacando su papel fundamental en la creación de una sociedad más inclusiva y equitativa en la provincia de Cádiz.

Y el galardón a Gaditano de Honor ha sido otorgado al Excmo. Sr. Alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo por su destacada gestión al frente del consistorio, que ha permitido un ahorro histórico en las arcas municipales y el impulso de proyectos clave para la modernización y desarrollo de la ciudad, consolidando un modelo de futuro.

Atresmedia Radio invita a todos sus oyentes a asistir a este acto de reconocimiento a la excelencia y el esfuerzo en la provincia de Cádiz