La Junta de Andalucía apuesta por la modernización de las sedes judiciales de la provincia de Cádiz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, colocaba ayer la primera piedra de la futura sede de la Ciudad de la Justicia en la Antigua Tabacalera y se refería a este proyecto como una reivindicación histórica. Según sus palabras, en 2028 la Ciudad de la Justicia estará en servicio y plenamente operativa en 2030

En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, el Consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha explicado que han sido muchos años de espera, lo que ha contribuido a que se pierda la confianza en las diferentes administraciones, según sus palabras, los gaditanos ya están viendo como el actual gobierno de la junta se ha comprometido con ellos para hacer realidad la ciudad de la justicia, con la construcción, además, de un edificio que va a ser todo un referente

Este proyecto pretende unificar en un solo complejo el servicio de Justicia en la ciudad actualmente disperso en varios edificios, Tiene un presupuesto global cercano a los 340 millones de euros. El consejero ha indicado que cuando llegaron a la consejería encontraron un trabajo hecho activado por el gobierno de José María González con un acuerdo que tenia un error que había que corregir.

En relación a las fases del proyecto, esta primera, la fase 0 es la que tiene como objetivo proteger el espacio donde se va a trabajar para que los edificios que tiene un gran valor patrimonial no se vean dañados con la obra.