Electricidad de Puerto Real informa de cortes el próximo 22 de diciembre

C/ FANDANGO DEL Nº 6 AL Nº 8
C/ MARTINETE DEL Nº 2 AL Nº 8
C/ OBISPO AÑOVEROS (REPETIDOR) Y DEL Nº 1 AL Nº 2
C/ REAL DEL Nº 199 AL Nº 209 Y LOCALES DEL Nº 0 (FTE REAL 209) AL Nº 47 (CIAL 512 V)
C/ SAN BENITO LOC 1, Nº 9 Y ALUMBRADO PÚBLICO
C/ SEGUIDILLA DEL Nº 2 AL Nº 8
C/ TANGO Nº 1
C/ TARANTO Nº 43 LOC
C/ ZAMBRA: SERV. SOCIALES, S. SOCIAL-FOTOV, GUARDERIA
C/ LA CAÑA DEL Nº 1 AL Nº 7 Y DEL Nº 2 AL Nº 4
C/ FACTORIA MATAGORDA DEL Nº 66 AL Nº 68 Y LOCAL Nº 44 (SUPERSOL)
C/ DE LA PLAZA DEL Nº 213 AL Nº 215 Y Nº 222
PLZ. ALEGRÍA DEL Nº 1 AL Nº 5 Y DEL Nº 2 AL Nº 4