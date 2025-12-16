Servicio público

Electricidad de Puerto Real informa de cortes el próximo 22 de diciembre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en sus instalaciones, para el día 22 de diciembre de 2025 desde las 08:00 horas hasta las 16:00 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

Onda Cero Cádiz

Cádiz |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

C/ FANDANGO DEL Nº 6 AL Nº 8

C/ MARTINETE DEL Nº 2 AL Nº 8

C/ OBISPO AÑOVEROS (REPETIDOR) Y DEL Nº 1 AL Nº 2

C/ REAL DEL Nº 199 AL Nº 209 Y LOCALES DEL Nº 0 (FTE REAL 209) AL Nº 47 (CIAL 512 V)

C/ SAN BENITO LOC 1, Nº 9 Y ALUMBRADO PÚBLICO

C/ SEGUIDILLA DEL Nº 2 AL Nº 8

C/ TANGO Nº 1

C/ TARANTO Nº 43 LOC

C/ ZAMBRA: SERV. SOCIALES, S. SOCIAL-FOTOV, GUARDERIA

C/ LA CAÑA DEL Nº 1 AL Nº 7 Y DEL Nº 2 AL Nº 4

C/ FACTORIA MATAGORDA DEL Nº 66 AL Nº 68 Y LOCAL Nº 44 (SUPERSOL)

C/ DE LA PLAZA DEL Nº 213 AL Nº 215 Y Nº 222

PLZ. ALEGRÍA DEL Nº 1 AL Nº 5 Y DEL Nº 2 AL Nº 4

