Las claves de la ZBE de Cádiz que se lleva a Pleno este viernes

Este viernes 31 de octubre se celebrará un pleno extraordinario en el que se debatirá y someterá a aprobación la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Cádiz. Una ZBE se hará de manera progresiva y que va a ser posible porque ya está lista la redacción de la ordenanza municipal y el proyecto técnico de bajas emisiones.

La ley obliga a que los municipios de más de 50.000 habitantes adopten planes de movilidad sostenible y la inclusión de una zona de bajas emisiones, cuyo objetivo es mejorar la calidad ambiental y atmosférica. El modelo no será el mismo que el que avanzó el anterior gobierno de la ciudad: un modelo más restrictivo y drástico que el que se someterá a aprobación y que pretendía que en un plazo de cinco años solo podrían circular en Cádiz vehículos con etiqueta ECO y Cero.

Sí que se mantienen las dos zonas que estaban previstas. Por un lado, la interior del casco histórico, es decir, todo lo que queda en el interior de la circunvalación del mismo y, por otro lado, el paseo marítimo en el tramo comprendido entre el hotel Playa Victoria y la calle Caracola. Se trata de un área de 1,24 kilómetros cuadrados.

Los residentes no se verán afectados

Las personas residentes en Cádiz no se verán afectadas por las limitaciones de la Zona de Bajas Emisiones salvo aquellas que sean determinadas por el tráfico. En el caso de las personas de otras localidades, podrán acceder las que tengan distintivo Eco, Cero o C. No podrán acceder los que cuenten con etiqueta B o los que no tengan distintivo.

En el año 2026 podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones los vehículos de las personas residentes en Cádiz en todas las categorías de etiquetas o los que carecen de ella. En el caso de las personas de otras localidades, podrán acceder las que tengan distintivo Eco, Cero o C. No podrán acceder los que cuenten con etiqueta B o los que no tengan distintivo.

En el año 2027 el criterio será el mismo, salvo que se aumenta la restricción también en el caso de los vehículos con etiqueta C. Es decir, que solo podrán acceder los residentes en Cádiz y los procedentes de otras localidades con etiqueta Cero y Eco. Sin embargo no podrán acceder de fuera los que tengan etiqueta B, C o los que no tengan ninguna. Por tanto, las personas residentes en Cádiz no se verán afectadas por las limitaciones de la ZBE salvo aquellas que sean determinadas por el tráfico.