Sumar anuncia la visita de la Comisión de Pesca del Congreso para evaluar y conocer la situación del sector en la costa de Cádiz

La Comisión de Pesca del Congreso de los Diputados visitará mañana la provincia de Cádiz para realizar una fotografía fija del sector en la comarca, que sufre de los envites del alga asiática y la falta de cuota de pesca para los artesanos. Lo ha anunciado la diputada por Sumar en Cádiz, Esther Gil de Reboleño, en una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz donde ha explicado que espera que esta visita sirva para que conozcan la realidad de la pesca en Cádiz y conciban nuevas medidas con datos.

Gil de Reboleño ha explicado que esta visita se realiza por una invitación suya y que el sector necesita de medidas "decididas conociendo lo que pasa en la costa". Cree la diputada que el sector de la pesca en la provincia enfrenta desafíos importantes como la falta de cuota de pesca que imposibilita y hace inviable almadrabas como la de Chiclana, o el alga asiática de la cual considera se realizan medidas "insuficientes". Sumar considera que el alga asiática podría aprovecharse para hacer nuevas industrias relacionadas con el aprovechamiento de la misma.

Esther Gil de Reboleño ha vuelto a instar tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía que realicen medidas "valientes" para hacer frente al problema del alga asiática porque considera que el problema "lejos de remitir, va a seguir aumentando".

Sobre las elecciones andaluzas: "La buena noticia es que hay 13 diputados y diputadas progresistas en el Parlamento de Andalucía"

Sobre las elecciones andaluzas, Esther Gil de Reboleño ha puesto en valor el resultado de las fuerzas "progresistas" en estas elecciones señalando que el peso de las fuerzas progresistas ha aumentado. "Creo que Moreno Bonilla ha perdido la mayoría por la movilización de las fuerzas progresistas", ha defendido. Sobre el papel de Por Andalucía, cree la diputada que ha sido una campaña "difícil" y cree que hay "una alternativa de izquierdas real" que hará que "no sea fácil imponer políticas de derechas". Ha felicitado a Adelante Andalucía por el resultado y ha explicado que, aunque haya diferencias en el programa de la formación que lidera José Ignacio García, considera que los 13 escaños que suma su formación y Adelante Andalucía hay que entender el resultado como global.