El Gobierno de Cádiz propondrá retirar los honores a Juan Carlos Aragón y renombrar el colegio

El Gobierno de Cádiz propondrá retirar los honores que tiene el autor del Carnaval de Cádiz, Juan Carlos Aragón, tras conocerse este fin de semana la sentencia por malos tratos que pesaba sobre él desde 2010 y que ha provocado la suspensión de la colocación de la estrella en el paseo de la fama del carnaval. Además, el gobierno propondrá que se cambie el nombre del colegio, anteriormente conocido como colegio Andalucía y además, solicitará en el pleno explicaciones al gobierno anterior.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado que la decisión ha sido tomada tras valorar la carta recibida de su primera y su segunda pareja. García también ha anunciado la revisión en el Consejo Escolar de la ciudad el nombre del centro y además pedirá responsabilidades al anterior equipo de gobierno. "Hay una víctima y por encima de la violencia machista no hay nada", ha defendido el regidor gaditano.

"La víctima decide cuando denunciar"

Pablo Terrada es psicólogo social especializado en violencia de género y ha explicado en Más de Uno Bahía de Cádiz que la víctima es quién decide los tiempos para contar su caso a quién ella crea conveniente.