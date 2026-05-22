La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz desmiente a 'Rumbo a Cuba': "No llegaron a solicitar formalmente el atraque"

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha desmentido a la misión 'Rumbo a Cuba' que les acusaba de no permitirles la entrada en el Puerto de Cádiz. La APBC ha defendido que "no ha negado la entrada a muelle al velero Astral, de la ONG Open Arms", por lo que no habría llegado a solicitar formalmente el atraque en el Puerto de Cádiz.

En una nota de prensa, la institución portuaria asegura que a mediados de esta semana, un agente consignatario autorizado se puso en contacto con Operaciones Portuarias para solicitar un atraque para un velero de 30 metros de eslora los días 23 y 24 de mayo. Tras ponerse los técnicos de Operaciones Portuarias en contacto telefónico con el agente, se informan de que aún no tienen asignada la consignación del buque y que están buscando, sin tener que ser en muelle comercial, un punto de atraque para esta embarcación.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz les informa que los muelles de la dársena comercial de Cádiz no son aptos para este tipo de embarcaciones dada la altura del cantil y que la única opción que se podría adaptar es el muelle Reina Victoria, "pero que, como es habitual, está ocupado los fines de semana, tanto por un buque de la Secretaría de Pesca, como es el Ramón Margalef, con llegada el 22 de mayo, como, a su salida, por el crucero fluvial La Belle de Cadix, para el día 24 hasta el día 26 de mayo, estando así ocupado todo el fin de semana".

El viento de Levante, determinante

Asegura la APBC que "desde Operaciones Portuarias se les aconseja que busquen la opción de una de nuestras instalaciones náuticas concesionadas en la Bahía de Cádiz, para que esté protegido y con mejores servicios, atracando finalmente en la tarde de ayer en Puerto Sherry, dársena perteneciente también al dominio público de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz".

El agente confirmó a Operaciones Portuarias que finalmente el barco llamaría a una marina privada de El Puerto de Santa María. La APBC asegura que "se da por cancelada la solicitud, que en ningún momento se llega a solicitar de manera formal por las vías habituales"