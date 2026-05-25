Empresa y plantilla de Parques y Jardines acuerdan mejoras en las condiciones laborales

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Medio Ambiente, Jesús Garay, ha mantenido un encuentro con los trabajadores del servicio de Parques y Jardines para formalizar el acuerdo que regula las condiciones laborales vinculadas a la nueva licitación del contrato de Gestión Integral del Paisaje Urbano, destinado al mantenimiento y mejora de las zonas verdes de la ciudad.

Este acuerdo rubricado entre empresa, trabajadores y que cuenta ya con el visto bueno del ayuntamiento supone el último convenio pendiente de actualización dentro de los grandes servicios públicos municipales, consolidando así un proceso de modernización y mejora de las condiciones laborales de las distintas contratas municipales.

El acuerdo contempla un incremento del 4% en los pluses salariales del personal de jardinería, así como la creación de nuevos pluses para los servicios de retén en situaciones de urgencia. Asimismo, se regulan los contratos de jubilación parcial y relevo para favorecer la estabilidad de las plantillas, y se establece una mejora progresiva de dos pagas extraordinarias del personal de Cemuproan hasta alcanzar el 100% en el cuarto año de vigencia del acuerdo.

Igualmente, se incorpora un plus de peligrosidad para el personal de Cemuproan y se refuerzan las condiciones de disponibilidad y retén en los servicios especializados, mejorando la compensación económica de estas funciones. El acuerdo también introduce mejoras en la organización de los horarios de trabajo, adaptándolos a las necesidades operativas del servicio.